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«Я просто сделала свою работу». Наталья Воронина о «бронзовой» победе
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«Я просто сделала свою работу». Наталья Воронина о «бронзовой» победе 

Нижегородская правда 57 минут назад
Фото: Нижегородская правда
фото Юрия Правдина«Я просто сделала свою работу». Наталья Воронина о «бронзовой» победеСегодня в Центре спортивной подготовки чествовали бронзового призёра Олимпийских игр в Пхёнчхане Наталью Воронину.
Спортсменка буквально на несколько дней вернулась в родной Нижний после очередного старта. В минувшие выходные воспитанница Владимира Акилова и Ольги Ерошенко выступала на всероссийских соревнованиях на призы заслуженного мастера спорта Валерия Муратова, где была лучшей в беге на 3000 метров.
Добрые слова и пожелания Наталье высказали и.о. министра спорта Нижегородской области Сергей Панов, председатель регионального Союза конькобежцев Юрий Круглов, директор ЦСП Елена Попонина. В свою очередь, Наталья рассказала, как ей далась бронза в беге на 5000 метров и кому она посвятила свой успех.
«Сначала я нервничала из-за неудачного старта на дистанции 3000м, но потом на 5000м я просто сделала свою работу, — отметила конькобежка.
Интервью с Натальей Ворониной читайте в ближайшем номере «Нижегородского спорта» — в следующую среду, 4 апреля.
Как прошла встреча, смотрите в фоторепортаже Юрия Правдина.
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