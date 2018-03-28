«Я просто сделала свою работу». Наталья Воронина о «бронзовой» победе

фото Юрия Правдина«Я просто сделала свою работу». Наталья Воронина о «бронзовой» победеСегодня в Центре спортивной подготовки чествовали бронзового призёра Олимпийских игр в Пхёнчхане Наталью Воронину.

Спортсменка буквально на несколько дней вернулась в родной Нижний после очередного старта. В минувшие выходные воспитанница Владимира Акилова и Ольги Ерошенко выступала на всероссийских соревнованиях на призы заслуженного мастера спорта Валерия Муратова , где была лучшей в беге на 3000 метров.

Добрые слова и пожелания Наталье высказали и.о. министра спорта Нижегородской области Сергей Панов , председатель регионального Союза конькобежцев Юрий Круглов , директор ЦСП Елена Попонина. В свою очередь, Наталья рассказала, как ей далась бронза в беге на 5000 метров и кому она посвятила свой успех.

«Сначала я нервничала из-за неудачного старта на дистанции 3000м, но потом на 5000м я просто сделала свою работу, — отметила конькобежка.

Интервью с Натальей Ворониной читайте в ближайшем номере «Нижегородского спорта» — в следующую среду, 4 апреля.

Как прошла встреча, смотрите в фоторепортаже Юрия Правдина.