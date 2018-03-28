Итоги прогнозов на второй раунд Кубка Гагарина 2018 

Кто сорвал куш, поставив на «Трактор»?
Победой «Трактора» в седьмом матче серии с «Салаватом Юлаевым» завершился второй раунд Кубка Гагарина. Вместе с ним подошёл к концу и очередной этап конкурса прогнозов на «Чемпионате».
Прежде всего, у нас сменился лидер. Максим Замятин уступил место Дарье Тубольцевой. Мы не сомневаемся, что наш обозреватель НХЛ является джентльменом, но дело вовсе не в том, что его конкурент — девушка. Дарья совершенно честно, на равных с мужчинами, заработала рекордные для нынешнего розыгрыша «Предсказамуса» и максимально возможные 24 балла! Петербурженка не только предсказала, что СКА отдаст «Локомотиву» всего один матч, но и угадала счёт всех остальных серий. Вот где Нострадамус! Если быть точнее, то Ванга.
За Тубольцевой, которая возглавляет дивизион своего имени, расположился специалист по мини-футболу и мотоспорту Евгений Кустов. Не зря считается, что футбол в зале имеет немало общего с хоккеем: начиная с размеров площадки и количества игроков, заканчивая темпом игры.
На титул «прогресс раунда» претендует комментатор Роман Скворцов. С 17-го места он резко взмыл на четвёртую строчку. Его прогноз с реальностью разошёлся совсем немного. Роман совсем не верил в «Магнитку», а она один матч, да у Казани и отщипнула. В остальном — всё в точку.
Дивизион Ерыкалова — 236 ЭкспертБаллыМаксим Замятин, обозреватель «Чемпионата»38Лев Лукин, корреспондент «Чемпионата»35Алексей Пешнин, редактор «Матч ТВ»29Дарья Миронова, ведущая «Спорт FM» и «КХЛ ТВ»28Денис Казанский, комментатор «КХЛ ТВ» и «Матч ТВ»28Антон Руднев, редактор Sports.ru27Александр Рогулев, корреспондент «РИА Новости»27Дмитрий Ерыкалов, обозреватель «Чемпионата»24 СКА — «Локомотив» — 4-1 Из всех участников «Предсказамуса» только двое верили в итоговый успех ярославцев. Дмитрий Ерыкалов с Александром Рожковым за такую наивность поплатились тем, что отныне оббивают дно нашего конкурса прогнозов. 4-1 был самым часто упоминаемым счётом, и СКА выполнил заказ наших экспертов. Единственную победу «Локомотив» одержал на выезде во втором матче, но запомнится эта серия побоищем в Ярославле в матче №4. Кому-то массовая драка показалась переломным моментом, но на самом деле это была дверь, которой подопечные Дмитрия Квартальнова хлопнули напоследок.
Дивизион Панышева — 236 ЭкспертБаллыРоман Скворцов, комментатор «КХЛ ТВ» и «Матч ТВ»36Владислав Уткин, корреспондент «Чемпионата»30Наталья Кларк, ведущая и комментатор «Матч ТВ»30Владислав Уткин, корреспондент «Чемпионата»30Александр Фролов, редактор новостей «Чемпионата»29Игорь Ларин, главный редактор Russia-Hockey.ru29Руслан Васильев, корреспондент «Бизнес Online»27Павел Панышев, обозреватель «Чемпионата»25 ЦСКА — «Йокерит» — 4-2 Московские «армейцы» третий раз в истории КХЛ выбили «Йокерит» из плей-офф. Ранее ЦСКА отдавал финнам не более одного матча. Несмотря на это, наши прогнозисты верили, что команда Юкки Ялонена даст отпор одному из фаворитов сезона. Как и в случае с другой западной парой, серия закончилась так, как и предполагало большинство участников «Предсказамуса». Финны дважды выигрывали в овертаймах, в том числе и в самом продолжительном в истории лиги. А вот до победы в серии, на что ставил Игорь Еронко из «Спорт-экспресса», им было всё же далеко. Один Эли Толванен в поле не воин.
Дивизион Рожкова — 236 ЭкспертБаллыЕвгений Кустов, ответственный секретарь «Чемпионата»39Михаил Захаров, спортивный эксперт «Авторадио», ведущий вечернего шоу34Сергей Гомоляко, эксперт30Алексей Бадюков, эксперт «КХЛ ТВ»30Алексей Лебедев, начальник отдела спорта МК29Даниил Сальников, руководитель отдела «Теннис» на «Чемпионате»27Мария Басс, корреспондент «Матч ТВ»25Александр Рожков, руководитель отдела «Хоккей» на «Чемпионате»22 «Ак Барс» — «Металлург» — 4-1 Восток, как и в первом раунде, оказался куда менее предсказуемым, чем Запад. В то, что «Магнитка» пройдёт «Ак Барс», верили шесть экспертов. Причём среди тех, кто отказывался признавать упадок клуба из Магнитогорска, были Александр Гуськов и Алексей Бадюков. А вот дивизионы Ерыкалова и Панышева в полном составе точно определили победителя в этой паре. Однако большинство прогнозистов всё же полагали, что Мозякин и Ко благодаря опыту и мастерству зацепят два-три матча. В реальности «сталеварам» не хватило опыта на тренерской лавке, глубины состава и надёжности вратарей, которые откровенно не выручали. К тому же легионеры «Ак Барса» сыграли выше всяческих похвал.
Дивизион Тубольцевой — 237 ЭкспертБаллыДарья Тубольцева, корреспондент «Чемпионата»43Александр Гуськов, эксперт «КХЛ ТВ»33Семён Галькевич, корреспондент «РИА Новости»29Сергей Емельянов, редактор новостей «Чемпионата»28Елена Кузнецова, редактор новостей «Чемпионата»27Игорь Еронко, обозреватель «Спорт-экспресса»26Павел Лысенков, обозреватель «Советского спорта»26Александр Говоров, корреспондент «Чемпионата»25 «Салават Юлаев» — «Трактор» — 3-4 И, наконец, самая жаркая серия второго раунда. То, что она будет самой напряжённой и зрелищной, предсказывали многие. С участием «Салавата Юлаева» по-другому и быть не может. Но предугадать, кто и с каким счётом выиграет это противостояние, смогли не многие. Разброс был колоссальный. Начиная с того, что Денис Казанский и Даниил Сальников ставили на лёгкую победу уфимцев 4-1, заканчивая ставками на успех «Трактора» в шести матчах. В итоге подопечные Анвара Гатиятулина сначала разгромили юлаевцев у себя дома, а затем совершили контрольный выстрел в Уфе. В такое развитие событий поверили восемь «предсказамусов».
Общий зачёт
ЭкспертБаллыДарья Тубольцева, корреспондент «Чемпионата»43Евгений Кустов, ответственный секретарь «Чемпионата»39Максим Замятин, обозреватель «Чемпионата»38Роман Скворцов, комментатор «КХЛ ТВ» и «Матч ТВ»36Лев Лукин, корреспондент «Чемпионата»35Михаил Захаров, спортивный эксперт «Авторадио», ведущий вечернего шоу34Александр Гуськов, эксперт «КХЛ ТВ»33Сергей Гомоляко, эксперт30Алексей Бадюков, эксперт «КХЛ ТВ»30Владислав Уткин, корреспондент «Чемпионата»30Наталья Кларк, ведущая и комментатор «Матч ТВ»30Александр Фролов, редактор новостей «Чемпионата»29Игорь Ларин, главный редактор Russia-Hockey.ru29Алексей Пешнин, редактор «Матч ТВ»29Алексей Лебедев, начальник отдела спорта МК29Семён Галькевич, корреспондент «РИА Новости»29Денис Казанский, комментатор «КХЛ ТВ» и «Матч ТВ»28Дарья Миронова, ведущая «Спорт FM» и «КХЛ ТВ»28Сергей Емельянов, редактор новостей «Чемпионата»28Александр Малышев, PR-директор Радио «Спорт FM»27Антон Руднев, редактор Sports.ru27Александр Рогулев, корреспондент «РИА Новости»27Руслан Васильев, корреспондент «Бизнес Online»27Даниил Сальников, руководитель отдела «Теннис» на «Чемпионате»27Елена Кузнецова, редактор новостей «Чемпионата»27Игорь Еронко, обозреватель «Спорт-экспресса»26Павел Лысенков, обозреватель «Советского спорта»26Александр Говоров, корреспондент «Чемпионата»25Мария Басс, корреспондент «Матч ТВ»25Павел Панышев, обозреватель «Чемпионата»25Дмитрий Ерыкалов, обозреватель «Чемпионата»24Александр Рожков, руководитель отдела «Хоккей» на «Чемпионате»22