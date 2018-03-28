Итоги прогнозов на второй раунд Кубка Гагарина 2018

Кто сорвал куш, поставив на «Трактор»?

Победой «Трактора» в седьмом матче серии с «Салаватом Юлаевым» завершился второй раунд Кубка Гагарина. Вместе с ним подошёл к концу и очередной этап конкурса прогнозов на «Чемпионате».

Прежде всего, у нас сменился лидер. Максим Замятин уступил место Дарье Тубольцевой. Мы не сомневаемся, что наш обозреватель НХЛ является джентльменом, но дело вовсе не в том, что его конкурент — девушка. Дарья совершенно честно, на равных с мужчинами, заработала рекордные для нынешнего розыгрыша «Предсказамуса» и максимально возможные 24 балла! Петербурженка не только предсказала, что СКА отдаст «Локомотиву» всего один матч, но и угадала счёт всех остальных серий. Вот где Нострадамус! Если быть точнее, то Ванга.

За Тубольцевой, которая возглавляет дивизион своего имени, расположился специалист по мини-футболу и мотоспорту Евгений Кустов . Не зря считается, что футбол в зале имеет немало общего с хоккеем: начиная с размеров площадки и количества игроков, заканчивая темпом игры.

На титул «прогресс раунда» претендует комментатор Роман Скворцов . С 17-го места он резко взмыл на четвёртую строчку. Его прогноз с реальностью разошёлся совсем немного. Роман совсем не верил в «Магнитку», а она один матч, да у Казани и отщипнула. В остальном — всё в точку.

Дивизион Ерыкалова — 236 ЭкспертБаллыМаксим Замятин, обозреватель «Чемпионата»38Лев Лукин, корреспондент «Чемпионата»35Алексей Пешнин, редактор «Матч ТВ»29Дарья Миронова, ведущая «Спорт FM» и «КХЛ ТВ»28Денис Казанский, комментатор «КХЛ ТВ» и «Матч ТВ»28Антон Руднев, редактор Sports.ru27Александр Рогулев, корреспондент «РИА Новости» 27Дмитрий Ерыкалов, обозреватель «Чемпионата»24 СКА — «Локомотив» — 4-1 Из всех участников «Предсказамуса» только двое верили в итоговый успех ярославцев. Дмитрий Ерыкалов с Александром Рожковым за такую наивность поплатились тем, что отныне оббивают дно нашего конкурса прогнозов. 4-1 был самым часто упоминаемым счётом, и СКА выполнил заказ наших экспертов. Единственную победу «Локомотив» одержал на выезде во втором матче, но запомнится эта серия побоищем в Ярославле в матче №4. Кому-то массовая драка показалась переломным моментом, но на самом деле это была дверь, которой подопечные Дмитрия Квартальнова хлопнули напоследок.

Дивизион Панышева — 236 ЭкспертБаллыРоман Скворцов, комментатор «КХЛ ТВ» и «Матч ТВ»36Владислав Уткин, корреспондент «Чемпионата»30Наталья Кларк, ведущая и комментатор «Матч ТВ»30Владислав Уткин, корреспондент «Чемпионата»30Александр Фролов, редактор новостей «Чемпионата»29Игорь Ларин, главный редактор Russia-Hockey.ru29Руслан Васильев, корреспондент «Бизнес Online»27Павел Панышев, обозреватель «Чемпионата»25 ЦСКА — «Йокерит» — 4-2 Московские «армейцы» третий раз в истории КХЛ выбили «Йокерит» из плей-офф. Ранее ЦСКА отдавал финнам не более одного матча. Несмотря на это, наши прогнозисты верили, что команда Юкки Ялонена даст отпор одному из фаворитов сезона. Как и в случае с другой западной парой, серия закончилась так, как и предполагало большинство участников «Предсказамуса». Финны дважды выигрывали в овертаймах, в том числе и в самом продолжительном в истории лиги. А вот до победы в серии, на что ставил Игорь Еронко из «Спорт-экспресса», им было всё же далеко. Один Эли Толванен в поле не воин.

Дивизион Рожкова — 236 ЭкспертБаллыЕвгений Кустов, ответственный секретарь «Чемпионата»39Михаил Захаров, спортивный эксперт « Авторадио », ведущий вечернего шоу34Сергей Гомоляко, эксперт30Алексей Бадюков , эксперт «КХЛ ТВ»30Алексей Лебедев, начальник отдела спорта МК29Даниил Сальников, руководитель отдела «Теннис» на «Чемпионате»27Мария Басс, корреспондент «Матч ТВ»25Александр Рожков, руководитель отдела «Хоккей» на «Чемпионате»22 «Ак Барс» — «Металлург» — 4-1 Восток, как и в первом раунде, оказался куда менее предсказуемым, чем Запад. В то, что «Магнитка» пройдёт «Ак Барс», верили шесть экспертов. Причём среди тех, кто отказывался признавать упадок клуба из Магнитогорска, были Александр Гуськов и Алексей Бадюков. А вот дивизионы Ерыкалова и Панышева в полном составе точно определили победителя в этой паре. Однако большинство прогнозистов всё же полагали, что Мозякин и Ко благодаря опыту и мастерству зацепят два-три матча. В реальности «сталеварам» не хватило опыта на тренерской лавке, глубины состава и надёжности вратарей, которые откровенно не выручали. К тому же легионеры «Ак Барса» сыграли выше всяческих похвал.

Дивизион Тубольцевой — 237 ЭкспертБаллыДарья Тубольцева, корреспондент «Чемпионата»43Александр Гуськов, эксперт «КХЛ ТВ»33Семён Галькевич, корреспондент «РИА Новости»29Сергей Емельянов, редактор новостей «Чемпионата»28Елена Кузнецова, редактор новостей «Чемпионата»27Игорь Еронко, обозреватель «Спорт-экспресса»26Павел Лысенков, обозреватель «Советского спорта»26Александр Говоров, корреспондент «Чемпионата»25 «Салават Юлаев» — «Трактор» — 3-4 И, наконец, самая жаркая серия второго раунда. То, что она будет самой напряжённой и зрелищной, предсказывали многие. С участием «Салавата Юлаева» по-другому и быть не может. Но предугадать, кто и с каким счётом выиграет это противостояние, смогли не многие. Разброс был колоссальный. Начиная с того, что Денис Казанский Даниил Сальников ставили на лёгкую победу уфимцев 4-1, заканчивая ставками на успех «Трактора» в шести матчах. В итоге подопечные Анвара Гатиятулина сначала разгромили юлаевцев у себя дома, а затем совершили контрольный выстрел в Уфе. В такое развитие событий поверили восемь «предсказамусов».

Общий зачёт

ЭкспертБаллыДарья Тубольцева, корреспондент «Чемпионата»43Евгений Кустов, ответственный секретарь «Чемпионата»39Максим Замятин, обозреватель «Чемпионата»38Роман Скворцов, комментатор «КХЛ ТВ» и «Матч ТВ»36Лев Лукин, корреспондент «Чемпионата»35Михаил Захаров, спортивный эксперт «Авторадио», ведущий вечернего шоу34Александр Гуськов, эксперт «КХЛ ТВ»33Сергей Гомоляко, эксперт30Алексей Бадюков, эксперт «КХЛ ТВ»30Владислав Уткин, корреспондент «Чемпионата»30Наталья Кларк, ведущая и комментатор «Матч ТВ»30Александр Фролов, редактор новостей «Чемпионата»29Игорь Ларин, главный редактор Russia-Hockey.ru29Алексей Пешнин, редактор «Матч ТВ»29Алексей Лебедев, начальник отдела спорта МК29Семён Галькевич, корреспондент «РИА Новости»29Денис Казанский, комментатор «КХЛ ТВ» и «Матч ТВ»28Дарья Миронова, ведущая «Спорт FM» и «КХЛ ТВ»28Сергей Емельянов, редактор новостей «Чемпионата»28Александр Малышев, PR-директор Радио «Спорт FM»27Антон Руднев, редактор Sports.ru27Александр Рогулев, корреспондент «РИА Новости»27Руслан Васильев, корреспондент «Бизнес Online»27Даниил Сальников, руководитель отдела «Теннис» на «Чемпионате»27Елена Кузнецова, редактор новостей «Чемпионата»27Игорь Еронко, обозреватель «Спорт-экспресса»26Павел Лысенков, обозреватель «Советского спорта»26Александр Говоров, корреспондент «Чемпионата»25Мария Басс, корреспондент «Матч ТВ»25Павел Панышев, обозреватель «Чемпионата»25Дмитрий Ерыкалов, обозреватель «Чемпионата»24Александр Рожков, руководитель отдела «Хоккей» на «Чемпионате»22