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Роберто Карлос оценил шансы Неймара превзойти Месси и Роналду
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Роберто Карлос оценил шансы Неймара превзойти Месси и Роналду 

Soccer News 44 минуты назад
Фото: Soccer News
Бывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос считает, что у нападающего ПСЖ Неймара нет шансов стать лучшим в мире в ближайшие годы.
"Неймар принял правильное решение, когда перешел в ПСЖ. Для того, чтобы стать лучшим в мире, ему нужно было покинуть «Барселону», так как там есть Месси. Неймар будет оставаться лишь третьим в мире, пока играют Месси и Роналду.
Сейчас ему нужно принять тот факт, что он травмировался. Бразильцы являются очень религиозной нацией. Думаю, что его травма не является случайностью. Теперь он больше сосредоточится на футболе", — приводит слова Карлоса France Football.
Напомним, что 26-летний Неймар выбыл из строя на 2,5-3 месяца из-за травмы ноги.
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