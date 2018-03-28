Александр Самедов: «После завершения карьеры могу стать тренером»

Полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Самедов сказал, что со временем пересмотрел планы на жизнь после завершения карьеры. 33-летний хавбек допускает, что после ухода из футбола может сосредоточиться на бизнесе.

— Идею о том, чтобы пойти учиться и сделать после спорта карьеру в бизнесе, вы не отметаете?

— Однозначно не отметаю. Ведь желания все время меняются, — цитирует «МК» Самедова. — Пять-шесть лет назад я хотел совсем другого и на какие-то вещи смотрел по-другому.

— На какие?

— Пять лет назад я говорил, что после завершения карьеры не вижу себя в футболе. Думал: закончу — и зачем мне этот футбол будет нужен? Сейчас я совсем не так категорично смотрю на свое будущее. Вполне могу остаться, например, тренером или функционером.

Напомним, контракт Самедова со «Спартаком» рассчитан до лета 2019 года. В этом сезоне полузащитник принял участие в 20 матчах во всех турнирах, забив 3 мяча и сделав 2 результативные передачи.