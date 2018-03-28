Слуцкий: «Я бы хотел вновь поработать в Англии»

Бывший главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий рассказал о своем желании вновь поработать в Англии.

"Чемпионшип можно назвать смесью английского футбола с европейским. В итоге многое в нем оказалось незнакомым для меня. Опыт в «Халле» был для меня бесценным. Сейчас я более сильный тренер, чем был год назад. В данный момент моя задача — провести работу над ошибками. А затем я хотел бы вновь поработать в Англии", — приводит слова Слуцкого The Set Pieces.

Напомним, что со следующего сезона Слуцкий будет тренировать голландский «Витесс».