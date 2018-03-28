Вячеслав Макаров оставил запись в книге соболезнований кемеровчанам

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров оставил запись в Книге соболезнований кемеровчанам, которая размещена в Доме национальностей.

«Город-герой Ленинград — Санкт-Петербург вместе со всей Россией скорбит о погибших в Кемерово, — написал Вячеслав Макаров. — Особую боль и мучения вызывает то, что погибли дети. Это страшный удар для всех нас. Мы обязательно должны сделать выводы, чтобы никогда и нигде не повторялись такие катастрофы. Кемерово, мы с тобой! Санкт-Петербург скорбит».

Председатель ЗакСа также возложил цветы к временному мемориалу, посвященному памяти жертв трагедии.