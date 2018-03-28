Ещё
Вячеслав Макаров оставил запись в книге соболезнований кемеровчанам
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вячеслав Макаров оставил запись в книге соболезнований кемеровчанам 

Интересант 28 минут назад
Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров оставил запись в Книге соболезнований кемеровчанам, которая размещена в Доме национальностей.
«Город-герой Ленинград — Санкт-Петербург вместе со всей Россией скорбит о погибших в Кемерово, — написал Вячеслав Макаров. — Особую боль и мучения вызывает то, что погибли дети. Это страшный удар для всех нас. Мы обязательно должны сделать выводы, чтобы никогда и нигде не повторялись такие катастрофы. Кемерово, мы с тобой! Санкт-Петербург скорбит».
Председатель ЗакСа также возложил цветы к временному мемориалу, посвященному памяти жертв трагедии.
Интересант: последние новости
Вячеслав Макаров - на Дворцовой площади: «В эти тяжелые минуты боли и отчаяния Санкт-Петербург - вместе с Кемерово» Стал известен стартовый состав российской футбольной сборной в матче с командой Франции Наши футболисты уступили французам в обстановке траура
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Речь олимпийской чемпионки приняли за пьяный бред
Футболистам сборной РФ предложили поучиться за рубежом
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ8
Экс-врача «Спартака» могут посадить на пять лет
ФИФА ищет доказательства расизма на матче РФ и Франции
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение