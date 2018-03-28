Александр Самедов: «Если бы позвали в „Интер“, вряд ли бы отказался»

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов признался, что раньше он мечтал сыграть за «Милан». Хавбек, помимо красно-белых выступавший за «Москву», «Локомотив» и «Динамо», назвал стечением обстоятельств тот факт, что он не играл за клубы не из Москвы.

— В детстве вы болели за «Милан». Возникало же желание, сознайтесь, чтобы после «Спартака» сразу «россонери»…

— Не желание, мечта была. Это были просто юношеские мысли, — цитирует «МК» Самедова. — Да и сейчас не отказался бы поиграть там, если честно. Хотя, конечно же, я всем доволен в «Спартаке».

— А если бы в «Интер» позвали?

— Вряд ли бы я отказался. (Смеется)

— Вы всегда играли только в Москве. Это случайный выбор судьбы или вы просто отказывались от предложений из других городов?

— Все-таки это судьба так распорядилась. Я воспитанник «Спартака», и получалось, что я уходил из клуба 12 лет назад. А в 32 года я сюда вернулся. И очень счастлив, что оказался в родном клубе.

— Так в другом-то месте могли бы жить?

— Конечно, просто случайность, что всегда играл в Москве. Хотя я этому очень рад.