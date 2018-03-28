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Лопетеги просил арбитра матча Испания — Аргентина остановить встречу из-за грубой игры гостей
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Лопетеги просил арбитра матча Испания — Аргентина остановить встречу из-за грубой игры гостей 

SPORT24.ru 25 минут назад
Товарищеский матч между сборными Испании и Аргентины завершился.
Будучи не в силах противопоставить испанцам что-либо на футбольном поле, раздраженные южноамериканцы стали играть грубо, чем вызвали негодование главного тренера победителей матча Хулена Лопетеги. Об этом сообщает Deportes Cuatro.
51-летний специалист стал переживать за здоровье своих футболистов, потому несколько раз выкрикнул в адрес главного арбитра встречи Энтони Тэйлора фразу с просьбой остановить матч до его окончания. Этого, разумеется, не произошло, но судья не стал добавлять компенсированные минуты к основному времени матча.
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