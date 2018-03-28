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Александр Карелин не против, чтобы столицей России стал Горно-Алтайск?
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Александр Карелин не против, чтобы столицей России стал Горно-Алтайск? 

АиФ — Алтай 21 минуту назад
Правда, что Александр Карелин высказался за то, чтобы столицей России был Горно-Алтайск?
Посетивший недавно Республику Алтай депутат Госдумы Александр Карелин во время встречи с жителями села Майма ответил на вопрос одного сельчанина о том, как бы он отнёсся к инициативе по переносу столицы в Сибирь и, в частности, в Горно-Алтайск. Вот что дословно ответил чемпион по борьбе: «Конечно, я за то, чтобы перенести столицу из Москвы в Горно-Алтайск, чтобы вы чувствовали себя центром мироздания. Я не шучу. Сибирь посередине страны находится, но Новосибирск и так перегружен, это маленький провинциальный полуторамиллионный город. Лучше сюда. Но сначала нужно создать соответствующую инфраструктуру, и это государственная задача… Повторю, я не шучу, но к этому нужно готовиться. Если будем в Думе голосовать по этому вопросу, я буду только „за“.
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