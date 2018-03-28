В Абакане победителями чемпионата и первенства СФО стали алтайские пловцы?

Впервые после сентябрьских родов в официальных стартах участвовала известная алтайская пловчиха Дарья Кулешова (Цветкова). Шестой результат в плавании баттерфляем на дистанции 50 м, но надежда на участие в чемпионате России (Москва, 19 апреля) остаётся.