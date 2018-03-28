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В Абакане победителями чемпионата и первенства СФО стали алтайские пловцы?
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В Абакане победителями чемпионата и первенства СФО стали алтайские пловцы? 

АиФ — Алтай 15 минут назад
Впервые после сентябрьских родов в официальных стартах участвовала известная алтайская пловчиха Дарья Кулешова (Цветкова). Шестой результат в плавании баттерфляем на дистанции 50 м, но надежда на участие в чемпионате России (Москва, 19 апреля) остаётся.
По словам руководителя краевой федерации плавания Сергея Кашникова, сюрпризом стало выступление Елизаветы Косюк. В соревнованиях юниорок 15-17 лет она завоевала 4 золотые медали, а в женских — 2 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые. Порадовал во взрослых соревнованиях Дмитрий Кулешов — два серебра. Две победы одержал в соревнованиях 17-18-летних юниоров Глеб Шустиков.
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