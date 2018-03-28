Депутат Госдумы высказалась за ужесточение размещения видео в Интернете? 

Это правда, что кто-то из депутатов Госдумы, увидев видео избиения школьницы из Барнаула, высказалась за ужесточение размещения видео в Интернете?
Действительно, депутат Госдумы от ЛДПР Елена Строкова, комментируя это ЧП, заявила, что подобные видео, попавшие в сеть, необходимо блокировать. По словам парламентария, такие случаи являются следствием недостаточного внимания, уделяемого в школах воспитанию. «Дети не вовлечены в какую-то творческую, спортивную или социально значимую деятельность после занятий. С учениками не ведут разъяснительных бесед во время классного часа», — считает Строкова. Напомним, что 10 марта в ходе ссоры две 15-летние девушки избили свою сверстницу, а всё происходящее транслировали в сеть. Сейчас следователями краевого СУ СК РФ проводится проверка по данному факту. А в соцсетях распространяется информация, что у подростка, снимавшего скандальное видео, сломан нос и ему сделали операцию в одной из больниц краевой столицы. По словам уполномоченного при губернаторе Алтайского края по правам ребёнка Ольги Казанцевой, подростки, участвовавшие в избиении, состояли на внутришкольном профилактическом учёте.