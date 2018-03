Динь из-за травмы пропустит матчи против «Ромы»

Защитник «Барселоны» Люка Динь выбыл из строя на срок до трех недель из-за травмы бедра, сообщает Твиттер каталонцев. 24-летний игрок обороны получил повреждение в расположении сборной Франции, которая в контрольных матчах проиграла Колумбии (2:3) и обыграла Россию (3:1).

Из-за травмы Динь пропустит три тура чемпионата Испании, в которых «Барселона» встретится с «Севильей» (31 марта, на выезде), «Леганесом» (7 апреля, дома) и «Валенсией» (14 апреля, дома). Он не сможет помочь своей команде и в играх 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ромы» (4 апреля — дома, 10 апреля — на выезде).

Напомним, в этом сезоне Динь принял участие в 18 матчах на клубном уровне, забив 1 мяч и сделав 1 результативную передачу.

Lucas Digne has returned from international duty with the French squad with a thigh injury. According to tests carried out on Wednesday he will be out for around 3 weeks #FCBlive pic.twitter.com/KxrM2F9Gvp

— FC Barcelona (@FCBarcelona) 28 марта 2018 г.