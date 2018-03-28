Реконструкция «Екатеринбург Арены» окупится у 2021 году

Уральская арена отличается от своих собратьев в других городах страны не только проектом. Это стадион, который построен не с нуля, а пережил пусть глобальную, но реконструкцию. Подобным способом к мундиалю готовили только московские «Лужники», но в их перестройку вложили вдвое больше — 26,6 миллиарда рублей.

— Строителям и инженерам удалось сохранить исторические стены легендарного Центрального стадиона, построенного еще в 50-е годы. Но при этом новую арену оборудовали по международным стандартам, — отметил генеральный директор строительной компании Тимур Уфимцев

Исторические корни сказались на конструктивных особенностях: «Екатеринбург Арена» — один из самых маловместительных российских стадионов, где будут проходить игры ЧМ-2018. Рассчитан только на 35 тысяч мест (большинство объектов — на 45 тысяч), причем треть болельщиков (13 тысяч) будет сидеть на приставных трибунах. Сборные конструкции высотой 45 метров выступают с двух сторон от центрального входа и напоминают крылья. Благодаря конструктивным новациям екатеринбургский проект оказался самым экономичным: на возведение самого стадиона ушло 12,7 миллиарда рублей плюс менее миллиарда на благоустройство прилегающей территории. Для сравнения: строительство такого же по вместимости нового стадиона в Калининграде обошлось в 17,8 миллиарда.

Сейчас спортивные объекты, возведенные к ЧМ-2018, находятся в федеральной собственности, распоряжается ими ФГУП «Спорт-Инжиниринг». По данным госкомпании, на содержание «Екатеринбург Арены» в нынешнем году заложено 70 миллионов рублей, еще 50 миллионов потребуется для организации охранных мероприятий во время мундиаля. Понятно, что после ЧМ расходы уменьшатся, но упадут и доходы, причем кардинально. А бремя содержания объектов вскоре ляжет на региональные бюджеты: как пояснили корреспонденту «РГ» в пресс-службе «Спорт-Инжиниринга», в постановлении правительства РФ прописано, что стадионы передадут регионам с 1 января 2019 года.

По оптимистичным оценкам, окупаться стадионы мирового уровня, возведенные для ЧМ, начнут не раньше 2021 года. До этого объекты будут убыточными, особенно в региональных городах, где редко проводятся игры не только международного уровня, но и высшей лиги. В Ростове-на-Дону, к примеру, подсчитали: для полной окупаемости «Ростов Арена» вместимостью 45 тысяч мест должна ежегодно приносить по 230-250 миллионов рублей.

В Екатеринбурге будущие доходы пока не считают, а строят планы оптимизации трат. В частности, первым делом стадиону «обрежут крылья» — приставные трибуны решено разобрать и передать для создания полноценного спортобъекта в одном из городов Свердловской области. Министр спорта региона Леонид Рапопорт , в частности, сообщал, что наследие чемпионата переедет в Каменск-Уральский. Другое дело, что на это потребуются дополнительные расходы, которые не предусмотрены нынешним проектом. Перемещение трибун будет осуществляться за счет региональных средств, как и вопрос «латания дыр» в стенах стадиона. По одному из проектов на месте «крыльев» предлагается установить гигантские экраны для трансляции матчей. Их можно также использовать как рекламные носители — один из весомых источников дохода. Но окончательного решения по проекту региональные власти еще не приняли.

Окупаться стадионы, возведенные для ЧМ, начнут не раньше 2021 года. Убытки будут наиболее ощутимы в региональных городах, где редко проводятся игры не только международного уровня, но и высшей лиги

Побывавший недавно с инспекцией на «Екатеринбург Арене» замминистра спорта России Павел Новиков назвал объект фантастическим и по ряду показателей лучшим в стране.

— Зона команд, раздевалки, душевые — все сделано очень удобно, комфортно, технологично. Футбольное поле — лучшее, оно даже имеет запах травы, что удивительно при ваших морозах, — восторженно заметил чиновник.

Члены свердловского футбольного клуба «Урал» тоже тщательно изучают стадион, ведь, в конце концов, он станет их домашней площадкой. Клубу предстоит не только играть на поле международного уровня, но и следить за его состоянием, решать вопросы содержания. Из 11 российских городов, принимающих ЧМ-2018, лишь пять имеют футбольные команды, выступающие в национальной премьер-лиге. «Урал» — среди команд высшего дивизиона. Предлагали после ЧМ передать арену не просто в пользование, а в собственность ФК. Ведь это известная мировая практика, когда футбольные клубы владеют домашними стадионами и эффективно используют собственность, имея немалый доход. Но уральские спортсмены пока осторожно оценивают идею «подарка».

— Такую махину содержать… Надо все просчитать, подумать, как сделать так, чтобы он себя обрабатывал, не тянул деньги. Хотя во всех городах, где есть бюджетные стадионы, они дотируются, — сказал журналистам еще до завершения строительства арены президент ФК «Урал» Григорий Иванов

"Зенит". Для осторожности основания есть. На Урале футбол любят, но пока только за счет продажи билетов на матчи содержать стадионы не получалось. По данным портала SPORTS.ru, за поcледние 4,5 года в Екатеринбурге на футбольные матчи приходило в среднем по 7,5 тысячи человек. С момента же выхода «Урала» в премьер-лигу (2013 год) и до начала реконструкции Центральный стадион (на тот момент он вмещал 27 тысяч зрителей) был близок к аншлагу всего лишь на нескольких матчах, когда в Екатеринбург приезжали топовые клубы: ЦСКА, "Спартак"

Иностранные эксперты предложили уральцам оригинальный ход — создать азиатскую футбольную лигу.

— Российские футбольные команды играют только в еврокубках. А почему бы не организовать два чемпионата России — на западе и востоке? Восточные российские клубы играли бы в азиатских кубках, к вам приезжали бы туристы из Азии. Для этого требуется только административное решение и ничего больше. Представляете, футбольный клуб «Урал» — победитель Кубка Азии? — предложил на «круглом столе» в Екатеринбурге профессор университета Сан-Галлена (Швейцария) Алекс Крумер.

Уральские же эксперты уверены, что для окупаемости спортивного объекта такого уровня и экзотики особой не нужно. В частности, как один из вариантов заработка предлагается использовать арену для проведения концертов. Но и это не главное.

— Есть эффекты, которые сложно «оцифровать», но они очень значимы. К примеру, в подготовке к чемпионату было задействовано около 30 гектаров прилегающей к стадиону территории, построены жилые дома, гостиницы, дороги. На этом локальном участке освоено порядка 30 миллиардов рублей. Для Екатеринбурга это довольно серьезные инвестиции, — говорит Тимур Уфимцев.

К эффектам, которые непросто измерить в рублях, региональные власти относят многое. В частности, новый имидж Екатеринбурга, ставшего международным спортивным центром. А еще рост числа жителей, увлекающихся спортом, следовательно, популярность здорового образа жизни, увеличение турпотока, развитие сферы услуг и прочие экономические и социальные аспекты.

Справка «РГ»

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа: 15 июня на поле «Екатеринбург Арены» выйдут команды Египта и Уругвая, 21 июня — Франции и Перу, 24 июня — Японии и Сенегала, 27 июня — Мексики и Швеции.