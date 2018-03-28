Ещё
Игорь Захаркин: «Кравцов не боится брать игру на себя, и это делает ему честь»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Игорь Захаркин: «Кравцов не боится брать игру на себя, и это делает ему честь» 

Спорт-Экспресс 7 минут назад
Бывший главный тренер сборной России Игорь Захаркин отметил, что выход «Трактора» в финал Восточной конференции не удивил. Специалист также добавил, что ему всегда нравился игровой стиль челябинцев.
— Не хотел бы сравнивать Кравцова с кем-то еще, — цитирует "РИА Новости" Захаркина. — Любой большой игрок по-своему уникален. Мы понимаем, что сейчас много авансов молодому хоккеисту, но то, что он не боится брать игру на себя, то, что он смело идет в обводку, играет в тесном контакте с соперниками, делает ему честь. Здорово, если он в этом плане будет развиваться. Если все наши юниоры будут играть так, будут понимать, что они не «лимитчики» во взрослых командах, а игроки основного состава, которым доверили, они будут расти.
Выход «Трактора» в финал конференции не удивил. Я помню, как эта команда два года назад искала тренера, а потом доверилась Анвару Гатиятулину, который ввел в состав молодых ребят. Не сразу все получалось, но мне всегда нравился игровой стиль. Против «Салавата Юлаева» они показывали хороший хоккей. Сейчас ребята повзрослели, Анвар вырос как тренер, стал мудрее. У него очень организованная команда, а его контакт с командой стал решающим моментом, который позволил ей обыграть «Салават Юлаев».
Спорт-Экспресс: последние новости
Массимо Каррера: "Промес способен заиграть в топовых чемпионатах" Александр Самедов: "После завершения карьеры могу стать тренером" Виктор Уго: "Мы везде видим и слышим Астори"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Речь олимпийской чемпионки приняли за пьяный бред
Футболистам сборной РФ предложили поучиться за рубежом
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ8
Экс-врача «Спартака» могут посадить на пять лет
Итальянский клуб «развели» на 2 млн евро
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение