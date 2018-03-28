Ари: «Готов помочь сборной России»

Нападающий «Локомотива» Ари вновь заявил о желании сыграть за сборную России на Чемпионате Мира-2018.

"Не хочу спекулировать на эту тему, но я много раз говорил: конечно, готов помочь сборной России, готов работать на ее благо. Моя детская мечта — выступить на чемпионате мира. Поэтому, если сейчас мне предоставят такой шанс, буду счастлив, это правда. Команда попала в непростую группу, но я искренне верю, что выйти из нее вполне реально.

Как идет процесс оформления моего российского паспорта? Нужно подождать еще месяц. Получить российское гражданство мне предлагал еще Фабио Капелло , когда тренировал сборную России. Вскоре я подал документы. Желание оформить российский паспорт обусловлено не только футбольными причинами. У меня здесь семья, дочка. Хочу тут жить без визы. Сейчас мне выдадут паспорт на общих условиях — как иностранцу, проработавшему и прожившему в России более пяти лет", — приводят слова Ари российские СМИ.

Напомним, что форвард не так давно восстановился после травмы колена.

В этом сезоне 32-летний Ари провел за «Локомотив» 5 матчей и забил 1 гол.