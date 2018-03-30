Ари: «Моя мечта — играть за сборную. Если России нужно, я готов помочь»

Нападающий «Локомотива» Ари сказал, что готов откликнуться на вызов тренерского штаба сборной России. Бразильский форвард отметил, что уже подал все документы, необходимые для получения паспорта гражданина РФ.

— Я уже все сделал — сейчас жду, — сказал Ари в интервью РФС-ТВ. — Думаю, через месяц-два получу паспорт и все будет хорошо. Моя мечта — играть за сборную. Просто сейчас я сконцентрирован на «Локомотиве». Если России нужно, я готов помочь. Я буду здесь.

Я живу в России уже восемь лет. Здесь у меня родилась дочка (от модели Натальи Грызловой . — Прим. «СЭ»). Я уже адаптировался в России. Думаю, это мой второй дом. Поэтому я всегда буду готов (к вызову в сборную. — Прим. «СЭ»).

Напомним, Ари выступает в России с 2010 года. 32-летний бразилец пропустил большую часть сезона-2017/18 из-за травмы. С лета 2017 года в его активе в составе «Локомотива» 1 гол и 1 голевая передача в 5 матчах.