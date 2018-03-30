Ещё
Ари: «Моя мечта — играть за сборную. Если России нужно, я готов помочь»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ари: «Моя мечта — играть за сборную. Если России нужно, я готов помочь» 

Спорт-Экспресс 43 минуты назад
Фото: LiveSport.Ru
Нападающий «Локомотива» Ари сказал, что готов откликнуться на вызов тренерского штаба сборной России. Бразильский форвард отметил, что уже подал все документы, необходимые для получения паспорта гражданина РФ.
— Я уже все сделал — сейчас жду, — сказал Ари в интервью РФС-ТВ. — Думаю, через месяц-два получу паспорт и все будет хорошо. Моя мечта — играть за сборную. Просто сейчас я сконцентрирован на «Локомотиве». Если России нужно, я готов помочь. Я буду здесь.
Я живу в России уже восемь лет. Здесь у меня родилась дочка (от модели Натальи Грызловой. — Прим. «СЭ»). Я уже адаптировался в России. Думаю, это мой второй дом. Поэтому я всегда буду готов (к вызову в сборную. — Прим. «СЭ»).
Напомним, Ари выступает в России с 2010 года. 32-летний бразилец пропустил большую часть сезона-2017/18 из-за травмы. С лета 2017 года в его активе в составе «Локомотива» 1 гол и 1 голевая передача в 5 матчах.
Спорт-Экспресс: последние новости
Шамиль Газизов: "На день матча с "Зенитом" неблагоприятный прогноз погоды" Павел Погребняк: "Моя зарплата сейчас стала примерно в 10 раз меньше" Ещенко хвалит коммунизм, Витинью мечтает о Европе, тренерский совет СБР превратился в фарс
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У WADA появился новый инструмент давления на РФ22
Мутко раскрыл тайну своего имени45
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
Аргентинец из «Зенита» пожаловался на гаишников2
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение