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Ари рассказал об истинных причинах получения российского паспорта
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Ари рассказал об истинных причинах получения российского паспорта 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Матчи с Бразилией и Францией обнажили проблемы сборной России в атаке. Решить их способен форвард «Локомотива», который скоро получит паспорт Российской Федерации. Слова Ари приводит издание «Советский спорт».
— Многие считают, что вы вполне могли бы пригодиться сборной России. Черчесов, кстати, признался, что следил за вами, когда сам он тренировал «Спартак», а вы выступали в Швеции…
— Не хочу спекулировать на эту тему, но я много раз говорил: конечно, готов помочь сборной России, готов работать на ее благо. Моя детская мечта — выступить на чемпионате мира. Поэтому, если сейчас мне предоставят такой шанс, буду счастлив, это правда.
— Вы планировали получить российский паспорт в марте. И как?
— Нужно подождать еще месяц. Получить российское гражданство мне предлагал еще Фабио Капелло, когда тренировал сборную России. Вскоре я подал документы. Желание оформить российский паспорт обусловлено не только футбольными причинами. У меня здесь семья, дочка. Хочу тут жить без визы. Сейчас мне выдадут паспорт на общих условиях, как иностранцу, проработавшему и прожившему в России более пяти лет.
— Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин не выпустил вас в ответном матче Лиги Европы против «Атлетико». Уже восстановились после травмы, которая помешала тогда сыграть?
— Да, чувствую себя отлично и заряжен на сто процентов. Надеюсь, что сыграю с «Амкаром» в эти выходные. Кстати, желание попасть в сборную России — дополнительный стимул показать свой лучший футбол в концовке чемпионата.
— Как относитесь к переносу матча против «Амкара» из Перми в Москву?
— Одно могу сказать — поле у нас сейчас хорошее, будет интересный футбол. Приходите на стадион!
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