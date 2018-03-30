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Ари: я готов помочь сборной России по футболу, если ей это нужно
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Ари: я готов помочь сборной России по футболу, если ей это нужно 

RT на русском 1 час назад
Бразильский нападающий «Локомотива» Ари выразил готовность помочь сборной России по футболу после получения гражданства страны. «Думаю, осталось подождать месяц-два до получения российского паспорта. Играть за сборную — моя мечта, и неважно, Россия или Бразилия. Конечно, я готов помочь и буду играть, если России это нужно», — цитирует форварда официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).
По словам Ари, он воспринимает Россию как вторую родину.
«Я живу в России уже восемь лет, здесь родилась дочка, прошёл период адаптации. Поэтому я буду готов всегда», — добавил он.
Ранее экс-игрок сборной России Роман Павлюченко раскритиковал идею приглашения Ари в состав сборной России по футболу.
RT на русском: последние новости
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