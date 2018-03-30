Ари: я готов помочь сборной России по футболу, если ей это нужно

Бразильский нападающий «Локомотива» Ари выразил готовность помочь сборной России по футболу после получения гражданства страны. «Думаю, осталось подождать месяц-два до получения российского паспорта. Играть за сборную — моя мечта, и неважно, Россия или Бразилия. Конечно, я готов помочь и буду играть, если России это нужно», — цитирует форварда официальный сайт Российского футбольного союза (РФС). По словам Ари, он воспринимает Россию как вторую родину. «Я живу в России уже восемь лет, здесь родилась дочка, прошёл период адаптации. Поэтому я буду готов всегда», — добавил он. Ранее экс-игрок сборной России Роман Павлюченко раскритиковал идею приглашения Ари в состав сборной России по футболу.