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Опухоль весом 14 килограммов американец принимал за пивной живот
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Опухоль весом 14 килограммов американец принимал за пивной живот 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Американцу удалили 14-килограммовую опухоль, которую он принимал за пивной живот. Операцию по удалению злокачественного новообразования провели в американском штате Нью-Джерси, сообщает Lenta.ru.
63-летний Кевин Дэли из города Хобокен долгие годы считал себя обладателем внушительного по размеру пивного живота. Так бы и продолжалось, если бы не экстренная операция на сердце, которую мужчина перенес в 2015 году. Во время реабилитации он сбросил в весе 15 килограммов. При этом Кевин обратил внимание, что его живот совершенно не изменился.
Два года Дэли пытался привлечь внимание врачей к этой проблеме. Но страховая компания отказывалась оплачивать обследование, считая его ненужным. Лишь в 2017 году американец убедил врача назначить ему компьютерную томографию.
В результате медики обнаружили в брюшной полости пациента липосаркому огромных размеров, которая развивалась уже 10 лет. Операция по удалению новообразования длилась около шести часов. В итоге медики извлекли опухоль весом 14 килограммов. Удалить пришлось и почку, которая перестала функционировать в результате болезни.
Сейчас мужчина восстанавливается после операции. Врачи дают положительные прогнозы, так как липосаркомы редко сопровождаются метастазами.
Подобный случай ранее произошел в России. «Свободная пресса» сообщала, что ростовские хирурги вырезали у пациента с раком опухоль весом в 37 килограммов. Оказалось, что обладатель опухоли не подозревал о ее существовании. Мужчина думал, что просто набрал вес, а болезнь протекала бессимптомно. Однако, когда ему стало сложно лежать на спине, он обратился к врачу.
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