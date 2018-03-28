Ещё
Пивной живот американца оказался опухолью весом 14 килограммов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пивной живот американца оказался опухолью весом 14 килограммов 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
У жителя американского города Хобокен, штат Нью-Джерси, удалили злокачественное новообразование весом 14 килограммов, которое он принимал за пивной живот. Об этом сообщает издание Daily Mail.
63-летний Кевин Дэли заподозрил неладное после операции на сердце в 2015 году. Он сбросил 15 килограммов, однако размер живота остался прежним. В декабре 2017 года мужчина убедил врача сделать ему компьютерную томографию, несмотря на протесты страховой компании, считавшей это ненужной тратой.
Томография показала, что большую часть брюшной полости Дэли занимает огромная липосаркома. Опухоль росла в его животе около десяти лет. Как правило, их замечают быстрее, поэтому липосаркомы таких размеров — это редкость.
Операция, во время которой у Дэли удалили опухоль и поглощенную ей почку, продолжалась шесть часов. Поскольку обычно липосаркомы распространяются медленно и не сопровождаются метастазами, врачи дают хороший прогноз.
Липосаркома — злокачественное новообразование, чаще всего наблюдаемое у мужчин 50—60 лет. Она может поражать любые части тела, но чаще всего встречается на бедрах, коленных суставах, забрюшенном пространстве и в области плеча.
В феврале сообщалось, что в индийском городе Кочин, штат Керала, прооперировали 46-летнего мужчину, у которого после москитного укуса выросла 14-килограммовая опухоль на бедре. После операции вес пациента сократился на 25 килограммов.
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина ухода Ибрагимовича из «Манчестер Юнайтед»
Футболистам сборной РФ предложили поучиться за рубежом3
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Речь олимпийской чемпионки приняли за пьяный бред
Плющенко обратился к Загитовой157
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение