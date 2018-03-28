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Тренер «Барселоны» рассказал о состоянии травмированного Месси
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Тренер «Барселоны» рассказал о состоянии травмированного Месси 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: «Твиттер» «Барселоны»
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал о состоянии травмированных игроков Лионеля Месси и вратаря Марка-Андре тер Штегена. Об этом сообщает «Советский спорт».
"На данный момент мы мало что знаем о состоянии Месси и тер Штегена. Завтра они пройдут медобследование, и после этого мы сможем понять, в чем дело", — сказал Вальверде.
Тренер также выразил надежду на то, что никаких осложнений у игроков нет.
"Лионель нормально провел тренировку перед матчем против «Атлетика». Надеемся, что ничего серьезного", — добавил он.
Ранее Вальверде назвал роскошью наличие Месси в составе команды.
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