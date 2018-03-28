Ещё
Александр Самедов: «Кузнецов приглашает на игры „Кэпиталз“, но я болею за „Рейнджерс“
Далее:
Читайте также:
Ещё

Александр Самедов: «Кузнецов приглашает на игры „Кэпиталз“, но я болею за „Рейнджерс“ 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Самедов в интервью «МК» признался, что мечтает попасть на матч НХЛ. Хавбек отметил, что несмотря на дружбу с Александром Овечкиным, его любимой командой в заокеанской лиге является не «Вашингтон».
— Вы любите смотреть американский баскетбол, матчи НХЛ, дружите с Овечкиным. Ездили в Вашингтон поболеть за друга?
— Пока нет, но мечтаю. Меня туда постоянно зовут. Женя Кузнецов сейчас тоже играет за Вашингтон, и когда он звонит, например, поздравить меня с победой, то обязательно приглашает на игры «Кэпиталз». Но я, к сожалению, не болею за «Кэпиталз», я болею за «Нью-Йорк Рейнджерс».
— Случается, что после окончания карьеры спортсмены меняют свое амплуа — просто для своего собственного развития, не для продолжения профессиональной карьеры. Алексей Смертин бегает марафоны, Евгений Кафельников довольно хорошо играет в гольф. Вы в хоккей играть будете?
— Я займусь единоборствами. Просто спортсмену после многолетних ежедневных тренировок очень легко потерять форму, закончив карьеру. Идти на беговую дорожку? На тренажеры, качаться? Устаешь от всего этого. Я спрашивал себя: какой вид спорта доставлял бы мне удовольствие как любителю — и пришел к выводу, что это единоборства.
— Вы часто в детстве дрались?
— Думаете, я хочу заняться единоборствами, потому что меня в детстве били все время? (Смеется)
— Вспомнился вечный вопрос из фильма «Елки», кто круче — лыжник или сноубордист. Так вот, чем отличаются хоккеисты от футболистов?
— Хоккеисты очень много едят! После игры они прям наворачивают, я вам скажу.
— Это говорит о том, что хоккей — более энергозатратный вид?
— Не знаю, так ли это, но я узнавал, что разные группы мышц у нас с ними работают. Они выходят на лед, им надо минуту отпахать, а потом пауза. А футболисты все 90 минут в движении, при этом не в таком интенсивном, как хоккеисты на льду. Посмотрите на их тазобедренные мышцы! Это же машины просто.
Спорт-Экспресс: последние новости
Веа-младший дебютировал в сборной США Ихеаначо получил перелом руки Врачи разрешили Хамшику вернуться к тренировкам
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина ухода Ибрагимовича из «Манчестер Юнайтед»
Футболистам сборной РФ предложили поучиться за рубежом3
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Речь олимпийской чемпионки приняли за пьяный бред
Плющенко обратился к Загитовой157
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение