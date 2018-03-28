Пять фактов о Мулле Назипове — старейшем жителе Елабуги, отметившем 100-летие

Мулла Назипов — старейший жителей Елабуги, сегодня отмечает 100-летие. В течение дня его поздравляют родные и близкие, представители власти, журналисты. «Казанский репортер» присоединяется к добрым словам и рассказывает о жизни ветерана Великой Отечественной войны. В 1940 году Мулла Назипович был призван в армию. Свою службу начал в Одессе, а с началом войны был переведен на Румынскую границу. В 1941 году Мулла Назипов контужен, а после отправлен на фронт в Украину. Он участник Сталинградской битвы, битвы на Курской дуге. Вместе с советскими войсками прошел Белоруссию и Польшу. Победу в Великой Отечественной войне Мулла Назипов встретил в госпитале, где находился 9 месяцев после ранения в боях у реки Одр в 1945 году. Оправившись после ранений, герой вернулся домой — в деревню Куюк Елабужского района, где стал работать механизатором. Вместе с супругой, ушедшей из жизни 18 лет назад, Мулла Назипович вырастил шестерых детей. Мулла Назипович признается, что послевоенные годы были не менее тяжелыми, чем годы войны. Во время посевных работ неделями жили на поле, вспоминает ветеран. В то же время, нельзя было забывать о семье. Назипов считает себя мягким, но требовательным отцом. Дети Муллы Назиповича говорят, что отец научил их если не всему, то многому. Сейчас же они желают ему здоровья: «самое главное, чтобы он не болел».