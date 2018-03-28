Андрей Разин: «Выход „Трактора“ в финал Восточной конференции можно назвать сенсацией»

Бывший главный тренер «Автомобилиста» Андрей Разин отметил, что у «Трактора» высочайшая командная дисциплина. Специалист также назвал сенсацией выход челябинцев в финал Восточной конференции.

— Я считаю, что выход «Трактора» в финал конференции — это все-таки сенсация, — цитирует "РИА Новости" Разина. — Это клуб, у которого бюджет «один из», но не самый высокий. И он победил команду, у которой намного больше задачи и бюджет. Этот успех — совокупность работы всего клуба. Начиная с верхов, которые перетерпели и дали поработать тренеру, несмотря на неудачные отрезки в сезоне, и заканчивая работой самого тренерского штаба, который экспериментировал с тактикой, составом, но пришел к общему знаменателю в плей-офф.

Это рабочая команда, управляемая, что очень важно. У нее высочайшая командная дисциплина. У нее связка отличных вратарей, которые готовы к любой роли. В серии с «Салаватом Юлаевым» номинально второй номер Василий Демченко вышел и провел свой участок работы на пять с плюсом.

"Трактору" в матче с «Ак Барсом» терять нечего. Команда выполнила свою задачу на сезон, ребята будут раскрепощены. Им нужно просто зацепиться за свой хоккей. Но «Трактору» будет противостоять более сильная команда, чем «Салават Юлаев» с такой же тактикой, но с более мастеровитыми исполнителями. Будет тяжелее, но я жду интересной серии.