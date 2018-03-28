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«Крылья Советов-2» в контрольном матче обыграли «Академию Коноплева» — 1:0
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«Крылья Советов-2» в контрольном матче обыграли «Академию Коноплева» — 1:0 

Волга Ньюс 1 час назад
Самарцы, в составе которых немало воспитанников Академии, выставили на игру смешанный состав без ряда ключевых игроков. В результате матч завершился победой «КС-2» с минимальным счетом 1:0. Единственный мяч на 28-й минуте встречи забил защитник «Крыльев» Никита Верхунов, который первым успел на добивании после исполнения стандарта у чужих ворот. Несколько хороших шансов упустили форварды самарцев Кирилл Косарев и Егор Рыжов — после одного из ударов Рыжова мяч попал в перекладину ворот.
Свой следующий контрольный поединок «Крылья Советов-2» проведут 30 марта в Муроме с одноименной командой — одним из лидеров ПФЛ зоны «Запад». На выездную товарищескую встречу самарцы отправятся поздно вечером 29 марта, сообщает официальный сайт клуба..
"КС-2": Бельтюков, Богомолов, Вольнов, Верхунов, Нестеров (Ермолаев, 46'), Шамаев, Смирнов, Босов, Косарев, Рыжов, Перевозчиков (Крецул, 46').
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