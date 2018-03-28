Первая тренировка по боксу. Бокс для новичков.

Что самое важное в боксе, чем не нужно пренебрегать, и как атаковать соперника правильно?

Раньше единоборства считались одним из способов определить сильнейшего. Это был способ выживания, вариант показать свою физическую силу. Однако всё это в прошлом. На дворе XXI век, человечество развивается, и сейчас единоборства являются полноправными представителями мира спорта. Бокс — один из видов единоборств.

Фото 1 — Юлия Коваленко, «Чемпионат»

Бокс — такой вид спорта, где спортсмены выходят на бой не просто чтобы выиграть и получить награду. Это философия жизни, выраженная в действии. Прежде чем осваивать бокс, необходимо выучить азы. С этим нам поможет Илья Франко, инструктор сети фитнес-клубов «X-fit».

Самое важное в боксе — стойка

Стойка — универсальная вещь, у всех боксёров она разная. Когда боксёр становится более опытным, то ему приходится изменять свою стойку для более эффективной защиты и атаки. Спортсмен должен стоять в таком положении, чтобы соперник не смог легко атаковать. Также боксёр не должен забывать о контрударах, которые ему необходимо наносить. Очень важно держать ноги не слишком широко и не слишком узко. Широкая стойка не даст вам нужной мобильности, а с узкой вас будет легко снести с ног. Так что оптимальный вариант — держать ноги на ширине таза.

Фото 2 — Юлия Коваленко, «Чемпионат»

Атакующие зоны

Чтобы познать азы такого вида спорта, как бокс, начинающий боксёр должен знать, куда в первую очередь наносить удары. Самые продуктивные удары наносятся в:

Также удары нужно наносить в область подбородка и виска. Главная задача боксирующего — встать в стойку и перекрыть все уязвимые места.

Необходимая защита

Хорошая стойка предполагает в себе защиту подбородка и печени с помощью правой руки. Спину выпрямить, живот втянуть. Колени надо слегка сгибать, так как ноги выполняют функцию больших жёстких пружин, и боксёр постоянно их использует. Правая нога является толчковой, то есть спортсмен не стоит на пятках. Это нужно для быстрого передвижения с места на место. Таким образом мы обеспечиваем мобильную защиту, которая позволит вводить противника в заблуждение, совершая финты и провокации. Чем подвижнее тело и корпус, тем лучше для спортсмена. Защита должна быть многогранна.

Виды ударов

Существует три вида ударов, которые выполняются боксёрами:

Фото 3 — Юлия Коваленко, «Чемпионат»

Все эти удары выполняются в разных плоскостях.

Фото 4 — Юлия Коваленко, «Чемпионат»

Прямой удар в основном короткий. Плечо двигается к подбородку, кисть — продолжение предплечья. Такой приём выполняется непосредственно указательным и средним пальцами. На эту часть кулака спортсмен принимает основную нагрузку удара.

Фото 5 — Юлия Коваленко, «Чемпионат»

Необходимо точно соблюдать технику, так как при неправильном ударе возможно получить травму (трещины, растяжение и тд.). С самого начала новичку нужно поставить удар, чтобы в дальнейшем не было проблем с неправильным ударом. Для коррекции удара спортсмен делает отжимания на кулаках. Когда боксёр отжимается, он не сможет поставить кулак неровно, так как это сразу причинит дискомфорт. Такое упражнение сразу помогает поставить необходимый удар.

Фото 6 — Юлия Коваленко, «Чемпионат»

Передней рукой спортсмен держит соперника для дистанции. Дальнюю же руку он использует для совершения удара. Боковые удары эффективны на дистанции, когда противник находится вдали от вас. Они часто применяется в начале поединка. Боковые удары снизу больше присущи людям, которые хотят атаковать на средне-ближней дистанции. Такие удары являются разящими, так как наносят максимальный урон.

Фото 7 — Юлия Коваленко, «Чемпионат»

Удары снизу очень похожи на боковые, наносятся они на той же дистанции, но боксёр меняет плоскость, и он выполняется снизу вверх. Особенность заключается в том, что корпусом спортсмен должен делать движение снизу вверх, то есть выкручиваться. Когда новичок осваивает все три вида удара и стойку, он приступает к практике и начинает полученные знания комбинировать. Далее спортсмен осваивает двойные и тройные удары (двойки, почтальон), используя уже изученную стойку.

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Фото 8 — Юлия Коваленко, «Чемпионат»