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Сын президента Либерии сыграл за сборную США
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Сын президента Либерии сыграл за сборную США 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Сборная США по футболу провела товарищеский матч со сборной Парагвая и выиграла со счетом 1:0. Главным событием встречи двух команд, не попавших на чемпионат мира 2018 года, стал дебют в составе «звездно-полосатых» полузащитника Тимоти Веа.
Сын выдающего либерийского нападающего, а ныне президента Либерии Джорджа Веа 18-летний Тимоти вышел на поле на 86 минуте. Выступающий за «Пари Сен-Жермен» — один из клубов своего отца Веа-младший сделал выбор в пользу американской сборной. Тимоти родился в Нью-Йорке и является гражданином США. Однако матч с парагвайцами был неофицальным, и при желании Веа сможет играть за сборную Либерии.
Не исключено, что в сборной США появится сын еще одной звезд 90-х — немецкого нападающего Юргена Клинсманна. Джонатан Клинсманн провел немало встреч за юношескую и молодежные сборные США, но пока не играл в первой команде. При этом возможен вариант выступления Клинсманна-младшего за сборную Китая. Мать футболиста — американка китайского происхождения, и сборная КНР рассматривает вратаря берлнской «Герты» как возможного кандидата.
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