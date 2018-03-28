Сын президента Либерии сыграл за сборную США

Сборная США по футболу провела товарищеский матч со сборной Парагвая и выиграла со счетом 1:0. Главным событием встречи двух команд, не попавших на чемпионат мира 2018 года, стал дебют в составе «звездно-полосатых» полузащитника Тимоти Веа.

Сын выдающего либерийского нападающего, а ныне президента Либерии Джорджа Веа 18-летний Тимоти вышел на поле на 86 минуте. Выступающий за «Пари Сен-Жермен» — один из клубов своего отца Веа-младший сделал выбор в пользу американской сборной. Тимоти родился в Нью-Йорке и является гражданином США. Однако матч с парагвайцами был неофицальным, и при желании Веа сможет играть за сборную Либерии.