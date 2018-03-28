Врачи разрешили Хамшику вернуться к тренировкам

Полузащитник «Наполи» Марек Хамшик получил от врачей разрешение на возобновление тренировок, сообщает Football Italia. Хавбек получил травму, находясь в расположении сборной Словакии, а до этого перенес операцию по удалению миндалин.

В среду Хамшик прошел медицинское обследование — у него не было выявлено мышечных повреждений. Таким образом, он сможет сыграть за неаполитанцев в матче чемпионата Италии против «Сассуоло», который состоится 31 марта.

Напомним, в этом сезоне Хамшик принял участие в 40 матчах на клубном уровне, забив 6 мячей и сделав 2 результативные передачи.