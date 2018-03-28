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Врачи разрешили Хамшику вернуться к тренировкам
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Врачи разрешили Хамшику вернуться к тренировкам 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Полузащитник «Наполи» Марек Хамшик получил от врачей разрешение на возобновление тренировок, сообщает Football Italia. Хавбек получил травму, находясь в расположении сборной Словакии, а до этого перенес операцию по удалению миндалин.
В среду Хамшик прошел медицинское обследование — у него не было выявлено мышечных повреждений. Таким образом, он сможет сыграть за неаполитанцев в матче чемпионата Италии против «Сассуоло», который состоится 31 марта.
Напомним, в этом сезоне Хамшик принял участие в 40 матчах на клубном уровне, забив 6 мячей и сделав 2 результативные передачи.
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