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Игрок «Лестера» Ихеаначо получил травму в расположении сборной Нигерии
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Игрок «Лестера» Ихеаначо получил травму в расположении сборной Нигерии 

Газета.Ru 51 минуту назад
Фото: Газета.Ru
Об этом сообщает ТАСС.
По информации L'Equipe, у 21-летнего форварда диагностирован перелом руки. Срок восстановления игрока не известен.
Ранее нападающий «Бока Хуниорс» Карлос Тевес получил травму, когда приехал в тюрьму навестить брата.
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