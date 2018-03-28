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Александр Мостовой: «С Саудовской Аравией можно меня поставить в защиту. От меня ни один саудит не убежит»
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Александр Мостовой: «С Саудовской Аравией можно меня поставить в защиту. От меня ни один саудит не убежит» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отметил, что в матче с Саудовской Аравией россиянам можно играть с одним центральным хавбеком. Мостовой также добавил, что он один бы справился со всей атакой арбаской команды.
— Саудовской Аравией нашей сборной можно играть с одним центральным защитником, — сказал в эфире «Спорт FM» Мостовой. — А еще можно взять и вызвать на этот матч меня и поставить в защиту. От меня ни один саудит не убежит.
Напомним, что матч-открытие чемпионата мира-2018 Россия — Саудовская Аравия состоится 14 июня.
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