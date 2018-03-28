В Подмосковье 90-летнему ветерану труда пытались продать мед за 10 тысяч рублей

Ветеран труда, 90-летняя Мария Прошкина стала жертвой лжесоцработников, которые пришли якобы от лица губернатора. Они пообещали пенсионерке пять тысяч рублей. Такие выплаты в Московской области действительно положены людям старше 70 лет. Но вместо этого пенсионерка лишилась недавней пенсии — 15 тысяч рублей. Виновников удалось поймать, сообщил телеканал «360».

Теперь 90— летняя Мария Федотовна дверь сама никому не открывает, а с незнакомыми разговаривает только в присутствии соседки Марии. Пожилая женщина стала жертвой людей, которые пришли к ней домой, представившись соцработницами.

кое-как с палкой пошла туда — звонок, они говорят — мы пришли, ты получала деньги от Воробьева? Я говорю — нет. Они: так мы тебе принесли. Как же я не пущу, думаю, что они честные люди

— Евдокия Прошкина, ветеран труда.

Оказавшись в квартире, «соцработницы» резко сменили тему разговора и стали уговаривать пенсионерку купить мед, назвав его чудодейственным бальзамом.

Ложечкой покушала — нет, не буду брать

какой-то мед, они говорят — за этот мед надо отдать десять тысяч, я говорю — за квартиру надо платить, последние деньги

— Евдокия Прошкина, ветеран труда.

А после того, как продать трехлитровую банку меда за 10 тысяч рублей им не удалось, гостьи вернулись к разговору о пенсионных выплатах.

Они говорят, чтоб дать тебе деньги за 17 год — дай нам сдачу

— Евдокия Прошкина, ветеран труда.

Пенсионерка достала из ящика все, что у нее было — 15 тысяч рублей. Но сдача не понадобилась, до выплат дело так и не дошло. По признанию Марии Федотовны, эти «соцработницы» забыли

какие-то документы и пообещали прийти в следующий раз. Напоследок, по словам пенсионерки, попросили 1000 рублей, чтобы помочь с покупками.

Потом гоняли — дай сумки, дай две банки пустых, затем мы тебе принесем сметаны

— Мария Прошкина, ветеран труда.

Пока Мария Федотовна искала сумку, в это время, судя по всему, и подменили купюры на фальшивые. Возможно, это выяснилось бы не скоро. Если бы об этой истории не узнала соседка.

Мне бросилось в глаза, что деньги фальшивые, а так они выглядели нормально, и баба Дуся, может, и не заметила бы ничего. Еще больнее от того, что люди видели ее ветеранское и паспорт видели, что 90 лет. Как им совесть позволила, прикрываясь губернаторским именем

— Мария Дорощенко, соседка.

Мария сразу же позвонила в полицию и вскоре, по описанию пенсионерки, удалось задержать подозреваемых: брюнетку и блондинку. На очной ставке Мария Федотовна опознала женщин, но деньги подозреваемые потратили. Вернуть украденную сумму помогал соседка. Она рассказала историю ветерана труда в интернете и организовала сбор средств — те самые 15 тысяч удалось собрать буквально за час.