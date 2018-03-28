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Байи на прощание послал Ибрагимовича. Златан вернулся, чтобы разобраться
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Байи на прощание послал Ибрагимовича. Златан вернулся, чтобы разобраться 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи на минувшей неделе в шуточно-резкой форме попрощался с нападающим Златаном Ибрагимовичем, с которым клуб досрочно разорвал контракт. Игрок обороны «манкунианцев», комментируя пост шведа в Инстаграме, несколько раз послал того.
В среду, 28 марта, Байи опубликовал ролик — Ибрагимович приехал к бывшим одноклубникам и сразу же попытался выяснить, что имел в виду защитник «МЮ» — «Что значит: „Пошел ты?“, — с грозным видом спросил нападающий. Серьезный вид обоих продержался недолго — они почти сразу начали дружно смеяться.
Напомним, Ибрагимович выступал за „Манчестер Юнайтед“ с 2016 по 2018 год. За это время он забил 29 мячей в 53 матчах. Форвард помог команде завоевать Суперкубок Англии-2016, а также выиграть Лигу Европы-2016/17 и Кубок Английской лиги-2016/17. Новым клубом 36-летнего нападающего стал „Лос-Анджелес Гэлакси“.
Fuck offfffff @IAmZlatanIbrahimovic 💩😂😂😂 Thank you for everything, Legend.
Публикация от Eric Bailly (@ericbailly24) 28 Мар 2018 в 9:06 PDT  Бог и дьяволы несовместимы. Златан покинул „МЮ“ // „Лос-Анджелес Гэлакси“ объявил о переходе Ибрагимовича
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