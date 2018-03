Байи на прощание послал Ибрагимовича. Златан вернулся, чтобы разобраться

Защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи на минувшей неделе в шуточно-резкой форме попрощался с нападающим Златаном Ибрагимовичем, с которым клуб досрочно разорвал контракт. Игрок обороны «манкунианцев», комментируя пост шведа в Инстаграме, несколько раз послал того.

В среду, 28 марта, Байи опубликовал ролик — Ибрагимович приехал к бывшим одноклубникам и сразу же попытался выяснить, что имел в виду защитник «МЮ» — «Что значит: „Пошел ты?“, — с грозным видом спросил нападающий. Серьезный вид обоих продержался недолго — они почти сразу начали дружно смеяться.

Напомним, Ибрагимович выступал за „Манчестер Юнайтед“ с 2016 по 2018 год. За это время он забил 29 мячей в 53 матчах. Форвард помог команде завоевать Суперкубок Англии-2016, а также выиграть Лигу Европы-2016/17 и Кубок Английской лиги-2016/17. Новым клубом 36-летнего нападающего стал „Лос-Анджелес Гэлакси“.

Fuck offfffff @IAmZlatanIbrahimovic 💩😂😂😂 Thank you for everything, Legend.

Публикация от Eric Bailly (@ericbailly24) 28 Мар 2018 в 9:06 PDT Бог и дьяволы несовместимы. Златан покинул „МЮ“ // „Лос-Анджелес Гэлакси“ объявил о переходе Ибрагимовича