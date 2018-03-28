Почему Черчесов не готовит сборную России к чемпионату мира, а прожигает время

Сборная России продолжает подготовку к домашнему чемпионату мира, до которого остаётся всё меньше времени. В марте команда Станислава Черчесова провела два контрольных матча с топовыми сборными и не порадовала болельщиков результатами. Бразилия выиграла в «Лужниках» со счётом 3:0, а Франция победила на стадионе «Санкт-Петербург» с результатом 3:1.

Как отмечал мой коллега, о позоре сборной России кричать не нужно. Действительно, для успешного выступления на будущем мундиале команде Станислава Черчесова не нужно обыгрывать команды из числа фаворитов — достаточно будет выйти из группы. Но насколько полезно за несколько месяцев до столь важного турнира проводить контрольные поединки с соперниками из разряда «топ» — большой вопрос.

Ближе к чемпионату мира Россия проведёт ещё две товарищеские встречи против Австрии и Турции. Фёдор Смолов сказал, что эти соперники похожи на соперников российской сборной в группе на мундиале. А не поздновато ли команда Станислава Черчесова собирается играть с командами, похожими по стилю на будущих оппонентов?

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Складывается ощущение, что РФС пытается козырнуть красивыми вывесками. Дескать, смотрите, какие сборные к нам приезжают играть товарищеские матчи — Аргентина, Испания, Бразилия, Франция. Уровень! Все они входят в число фаворитов будущего чемпионата мира. Но нельзя забывать, что у этих команд помимо финансовой мотивации есть ещё одна. Для них может быть полезным приехать в Россию, познакомиться с инфраструктурой, стадионами.

Если перед российской сборной не стоит задача обыгрывать фаворитов на мундиале, то зачем с ними так часто играть в процессе подготовки? Да, футболистам полезно ощутить этот уровень, испытать себя на фоне исполнителей высочайшего класса. Но зачем команде Станислава Черчесова играть против топовых сборных в четырёх матчах кряду? Вопрос. Конечно, в товарищеских поединках мало кто смотрит на результат, ведь они нужны для того, чтобы наигрывать какие-то элементы. Но есть ещё и психологический фактор. Футболистам трудно чувствовать себя уверенно, когда они на протяжении длительного времени не побеждают. Не стоит об этом забывать. А обыгрывать команды уровня Бразилии Россия на сегодняшний день не может.

Хочется обратить внимание на то, как соперников для товарищеских матчей выбирает сборная Японии, которой в группе на чемпионате мира предстоит сыграть с Сенегалом, Колумбией и Польшей. Они уже провели поединки с Мали и Украиной, а перед мундиалем сразятся с Ганой, Швейцарией и Парагваем. Как видим, японцы сыграют с двумя африканскими сборными, двумя европейскими и одной южноамериканской. Вся подготовка заточена под будущих соперников.

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Россия же перед чемпионатом мира не сыграет ни с представителем Азии, ни с представителем Африки. Были две южноамериканские сборные, но вместо Бразилии, возможно, было бы полезнее сразиться с Парагваем, Колумбией или Чили. Станислав Черчесов сказал, что «мы опять начинаем строить с нуля». Странно такое слышать за два с лишним месяца до старта мундиаля. Но это уже совсем другая история.