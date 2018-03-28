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Андрей Канчельскис: «В 91-м не знал, в какой из „Манчестеров“ перехожу»
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Андрей Канчельскис: «В 91-м не знал, в какой из „Манчестеров“ перехожу» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис раскрыл детали перехода из «Шахтера» в английский клуб. Экс-хавбек признался, что на момент перехода мало что знал о «красных дьяволах».
— Я не знал, в какой клуб из «Манчестера» перехожу, — цитирует FourFourTwo Канчельскиса. — Когда я прилетел в Англию в 1991-м, никто мне не говорил, в какую команду я собираюсь перейти. Я спросил агента и он сказал: «Манчестер». Я спросил: «Какой из?», а он ответил: «Не знаю». Когда мы приземлились, то поехали на «Олд Траффорд». Тогда я и осознал, что это «Юнайтед».
Об «МЮ» немного знали в СССР. Когда я был молод, было не так много информации об английском футболе. Конечно, я знал про «Манчестер Юнайтед» — Деннис Лоу, Бобби Чарльтон, Мэтт Басби и Джордж Бест. Но в 91-м большинство людей знало о «Ливерпуле», потому что тогда они доминировали. Это изменилось в 90-е. Все стали говорить про «МЮ» и я был горд, что стал частью этого изменения.
Напомним, Канчельскис выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1991 по 1995 год. Вместе с манкунианцами он выиграл шесть трофеев, включая два титула чемпиона Англии.
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