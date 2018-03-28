Валерий Газзаев: Дзюба в сборной? Зависит от схемы

«О ЧЕМ ГОВОРИТЬ, ЕСЛИ ФРАНЦИЯ ВЫПУСКАЕТ ГРИЗМАННА НА ЗАМЕНУ?»

— Как вам матч Россия — Франция в Санкт-Петербурге? — 1:3 — это не 0:3 от Бразилии. Так что поступательное движение вперед есть. Другое дело, что по игре команды остаются вопросы. Времени до чемпионата мира почти не осталось — хочется видеть более содержательный футбол. И другие результаты, конечно. Победа даже в товарищеской игре добавляет настроения. А поражения всегда неприятны. Даже если ты показываешь зрелищную игру. Впрочем, ее ведь тоже не было.

— Что нового увидели во вторник в исполнении команды Станислава Черчесова ? — Желания было больше, чем в Москве с бразильцами. В обороне команда не отсиживалась. Было стремление вперед. Просто реализовать все задумки не позволяла разница в уровне мастерства и подготовки футболистов двух команд. У Франции — намного более классная сборная. О чем говорить, если они могут позволить себе без ущерба результату выпускать Антуана Гризманна на замену. Черчесову бы такой выбор исполнителей…

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— Вы ставите Францию выше Бразилии? — Да. И выше Аргентины тоже. У французов не только стартовый состав, а вообще вся заявка представляет ведущие европейские клубы. Это — топ-уровень.

«НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ СБОРНУЮ БЕЗ ЗАЩИТНИКОВ ЦСКА»

— Проблемы, с которыми столкнулся Черчесов в обороне в связи с травмами Георгия Джикии Виктора Васина , разрешимы? — Я считаю, нужно поддержать Станислава Саламовича. Он принял команду в не очень хорошем состоянии. Во всех линиях не хватает исполнительского мастерства, технической оснащенности. Есть куда расти, одним словом. Но времени, повторюсь, мало. До чемпионата мира кардинально ничего уже не поменяется.

Что касается центра обороны… Объективно — сильнейшие защитники сейчас играют в ЦСКА. И не важно, сколько им лет, отказывались они от выступлений за сборную или не отказывались… Нужно разговаривать со всеми, кто способен принести пользу. Глядя на ситуацию с позиции самих игроков, я, к примеру, не представляю, что может быть лучше, чем завершить карьеру в родной сборной на домашнем чемпионате мира. Об этом мечтали десятки предыдущих поколений футболистов еще с союзных времен.

— Так почему же братья Березуцкие и Сергей Игнашевич отказались от ЧМ-2018? — Не знаю, мне сложно сказать. Я отношусь к ним с большой симпатией, но считаю, что они обязаны сыграть на чемпионате мира. Они столько сделали для развития нашего футбола, клуба ЦСКА. Сложно представить сборную на главном турнире четырехлетия без таких футболистов.

«НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМАНДА — НЕ ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА»

— Проблемы у сборной есть и в атаке. Как относитесь к перспективе натурализовать бразильца Ари? — Думаю, что у нас в стране два сильных форварда: Александр Кокорин Федор Смолов . Да, первый травмирован. Но остается еще Артем Дзюба , который набирает хорошую форму, стремится попасть в сборную из «Арсенала». Мне кажется, у него на чемпионате мира может получиться. Но все зависит от схемы, которую выберет Черчесов.

А по поводу Ари… Смолов в матче с Францией показал, что у нас есть кому забивать. Так что не вижу смысла привлекать иностранных нападающих. Это надо было делать раньше. Перед чемпионатом мира в Бразилии. Чтобы за четыре года Ари сыгрался с партнерами и подошел к домашнему турниру встроенным в команду.

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— Как относитесь к тому, что Черчесов игнорирует Игоря Денисова ? — Знаете, у каждого тренера свои взгляды на формирование состава. С другой стороны, сборная России — это государственный масштаб. Личные отношения здесь лучше задвинуть куда-нибудь подальше, чтобы их не было видно. Надо принимать те решения, которые приносят команде максимальную пользу. Все же ждут максимального результата… А сборная — не частная лавочка.

— У вас в карьере бывали случаи, когда вы брали игрока в команду, несмотря на личный конфликт? — Конечно, и не один раз. На протяжении всей моей карьеры такое случалось регулярно. Я никогда не принимал кадровых решений в ущерб результату.

— Можете назвать пару фамилий игроков, с которыми вы конфликтовали? — Вы задаете слишком много вопросов.