Ананидзе успешно перенес операцию на колене

Ананидзе получил травму в матче за сборную, покинув поле на носилках

Как сообщает официальный сайт красно-белых, Операция была сделана в одной из клиник Рима в среду и прошла без осложнений. В ближайшее время полузащитник будет проходить реабилитацию в столице Италии.

Ананидзе получил травму крестообразной связки, играя за сборную Грузии, в начале матча против команды Латвии 24 марта (4:0). Сроки восстановления хавбека не называются, но при подобном характере повреждения они обычно составляют около шести месяцев.

Ананидзе пропустил больше пяти месяцев в нынешнем сезоне из-за травмы голеностопа, которую получил 23 сентября 2017 года в матче с махачкалинским «Анжи» (2:2), и вернулся на поле только 4 марта во встрече 21-го тура РФПЛ с московским «Локомотивом» (0:0).