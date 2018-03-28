У Головина есть весомый козырь и перед Глушаковым, и даже перед Денисовым!

ПРАВИЛО ГВАРДИОЛЫ В ДЕЙСТВИИ

Против французов сборная России сыграла по схеме 3-5-2, а на позиции самого ближнего к тройке защитников хавбека сыграл Александр Головин . И выглядел гораздо убедительнее, чем Денис Глушаков на этой же позиции в матче с Бразилией.

Сыграть убедительно Головину позволила вовлеченность в игру — не было эпизода, когда он выключился бы из пьесы. «Продолжайте, пожалуйста, продолжайте. Ошибки разберем после», — говорит на первых тренировках в новых командах испанец Пеп Гвардиола. Головин этого правила придерживается, хоть с мэтром и не знаком. В середине первого тайма игры с французами случился эпизод, когда Александр проиграл борьбу Дембеле в центре поля, после чего нападающий оторвался от нашего хавбека на полтора метра. Но Головина фора соперника не смутила и он его настиг!

Когда Россия играла с Бразилией, Глушакову доводилось просто выключаться из игры. Этот же изъян был у Игоря Денисова , когда «Локо» играл с «Атлетико» в Лиге Европы. Показателен гол Сауля во втором матче. Головин же продолжает играть вне зависимости от ситуации, как того требует от своих подопечных Хосеп Гвардиола. Раз испанец акцентирует внимание на данном футбольном моменте, значит, это отвлеченность в действиях футболиста — не такая и редкая штука. Просто так Гвардиола не акцентирует внимание ни на чем.

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У Головина принято отмечать работоспособность — он успевает везде. Нужно понимать, что за этой вездесущностью стоит. Во-первых, высокая концентрация. Во-вторых, резвость. По умению ускориться с места он один из лучших в России. Причем ускоряется игрок как в атаку, так и в оборону одинаково бодро.

Цифры подтверждают: с Францией Головин сыграл хороший матч. Сразу семь раз полузащитник оказывался первым на подборе, трижды преуспел в отборах. Причем Александру удалось обезмячить двух футбольных звезд — Погба и Мбаппе. Один раз Головин перехватил мяч.

АТАКУЮЩИЙ КОНТСТРУКТОР

В атаке Головин совсем не был пассажиром.

Через Головина в середине поля России конструировала атаки. За матч хавбек сделал 52 передачи, точными стали 48 — 92,3%. За игру передачами Головин отрезал от обороны 32 соперника. Показатель не выдающийся, но компенсируется точностью. И это не все: дважды наш полузащитник обыгрывал соперников, один раз проскочил мимо двух оппонентов, прокинув мяч себе на ход. Вновь помогла резвость.

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В ЦСКА Головин действует в опорной зоне в паре с Натхо. Это позволяет ему много времени проводить в атаке, а Виктору Гончаренко бить с помощью Головина по слабым зонам соперника. В игре с «Бенфикой» в Лиге чемпионов с помощью Головина армейский наставник вскрывал левый фланг соперника, в матчах с «Лионом» — зону центрального полузащитника Ферри. Против Франции Головин поднимался в атаку ситуативно. Но если он шел вперед, то сзади оставался либо Дзагоев, либо Ерохин — подстраховка работала.

На Евро-2016 сборная России под руководством Леонида Слуцкого упрощала игру — организовывала длинные доставки мяча на Артема Дзюбу, чтобы не потерять мяч в опасных для контратак зонах. Имея Головина в опорной зоне, на ЧМ-2018 наша команда может попытать счастья в комбинационном футболе. Головин для него подходит: он может сохранить мяч как в пасовой игре (особенно, если не будет стремиться обострять во что бы то ни стало; в матче с Францией он остудил пыл после двух ошибок в начале матча), так и путем дриблинга.

Умение разрушать чужие атаки и конструировать собственные — два качества, делающие необходимым присутствие Головина в опорной зоне России.

В матче с Францией Головин провел на поле 90 минут. Как и в игре с Бразилией (играл на позиции центрального хавбека). Никто больше из игроков средней линии и группы атаки не сыграл от свистка до свистка в этих встречах. Нет сомнений: прямо сейчас Головин — ключевой игрок сборной России.