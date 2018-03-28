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Перепуганная обезьянка с «человеческим» лицом стала мемом. Видео
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Перепуганная обезьянка с «человеческим» лицом стала мемом. Видео 

Вести.Ru 2 часа назад
В Сети набирает популярность видео с перепуганной обезьянкой-капуцином, живущей в Тяньцзиньском зоопарке. Лицо животного напоминает человеческое. Кроме того, оно преисполнено самого настоящего ужаса. Многие пишут, что именно так ощущают себя в 2018 году, сообщает Vice.
"Этот год уже принес нам достаточно страданий, поэтому неудивительно, что этот малыш-капуцин так напуган", — отмечают зарубежные журналисты.
Что именно так сильно напугало обезьянку, неизвестно. Оригинальный ролик с шокированным капуцином из Китая посмотрели более восьми миллионов раз.
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