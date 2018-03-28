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«Химки» проведут семинар для детских тренеров
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«Химки» проведут семинар для детских тренеров 

Советский спорт 1 час назад
Отмечается, что в качестве лекторов выступят тренеры подмосковного клуба и академии. Подробнее об этом ЗДЕСЬ.
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