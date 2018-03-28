Эксперт: надеюсь на чудо во время ЧМ по футболу для сборной России

Юморист, шоумен, а также спортивный эксперт Михаил Грушевский рассказал о перспективах сборной России на чемпионате мира по футболу — 2018 в интервью "Газете.Ru"

"Думаю, что с учетом такого исторического момента — проведения чемпионата мира в нашей стране, эмоциональный фон должен быть очень хорошим. Нам будет очень сложно, но в выход из группы я верю. Все дальнейшее представляется весьма туманным", — заявил эксперт.

Грушевский также добавил, что не хочет думать о плохом перед чемпионатом.

"Верю, что наша сборная, если и не подарит какие-то фантастические радостные моменты, то хотя бы не оставит какого-то грустного о себе впечатление. Верю в лучшее, втайне надеюсь на какое-то чудо и не хочу думать о плохом", — сказал он.