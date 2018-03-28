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Министр спорта Самарской области: «Если в КХЛ принята денежная гонка вооружений, то исключение „Лады“ оправдано»
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Министр спорта Самарской области: «Если в КХЛ принята денежная гонка вооружений, то исключение „Лады“ оправдано» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Спорт-Экспресс
Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин отметил, что в регионе выстроена серьезная хоккейная вертикаль. Шляхтин также добавил, что денежная гонка вооружений нанесет урон российскому региональному хоккею.
Отверженные. Исключение «Лады» и «Югры» — удар по нашему хоккею или верный шаг КХЛ?
— Если сейчас у нас в хоккее принята денежная гонка вооружений, то, конечно, решение исключить «Ладу» оправдано, — цитирует "РИА Новости" Шляхтина. — Но эта гонка абсолютно точно нанесет урон российскому региональному хоккею.
У нас в регионе выстроена серьезная хоккейная вертикаль. У нас есть ЮХЛ, есть МХЛ, есть ВХЛ. У нас была КХЛ… Две детские школы — ЦСК ВВС и «Лада». У нас в области полторы тысячи детей заняты хоккеем. У нас за пять лет построено 19 катков. На кого они сейчас будут работать?
Напомним, что в среду совет директоров КХЛ принял решение исключенить из числа участников лиги «Ладу» и «Югру».
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