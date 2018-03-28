Министр спорта Самарской области: «Если в КХЛ принята денежная гонка вооружений, то исключение „Лады“ оправдано»

Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин отметил, что в регионе выстроена серьезная хоккейная вертикаль. Шляхтин также добавил, что денежная гонка вооружений нанесет урон российскому региональному хоккею.

Отверженные. Исключение «Лады» и «Югры» — удар по нашему хоккею или верный шаг КХЛ?

— Если сейчас у нас в хоккее принята денежная гонка вооружений, то, конечно, решение исключить «Ладу» оправдано, — цитирует "РИА Новости" Шляхтина. — Но эта гонка абсолютно точно нанесет урон российскому региональному хоккею.

У нас в регионе выстроена серьезная хоккейная вертикаль. У нас есть ЮХЛ, есть МХЛ, есть ВХЛ. У нас была КХЛ… Две детские школы — ЦСК ВВС и «Лада». У нас в области полторы тысячи детей заняты хоккеем. У нас за пять лет построено 19 катков. На кого они сейчас будут работать?

Напомним, что в среду совет директоров КХЛ принял решение исключенить из числа участников лиги «Ладу» и «Югру».