Антидопинговые офицеры посетили футболиста Нойера спустя два часа после сообщений о необычном лечении

Агенты Национального антидопингового агентства Германии посетили вратаря сборной страны Мануэля Нойера спустя два часа после сообщений о необычном лечении. От этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на телеканал Bavaria TV.

«Это была не аутологичная терапия крови, а на самом деле лечение стволовой клеткой, которая берется из костного мозга подвздошного гребня, а затем применяется при восстановлении кости», — сказал Нойер.

Он рассказал, что в Германии после публикации подобной информации спортсмену приходит звонок из штаб-квартиры в Бонне, а затем приезжают инспекторы.

«Я был удивлен, потому что в другой ситуации допинг-тест никогда не будет проходить в такое время», — добавил Нойер.

Ранее сообщалось, что мяч Жезуса принёс сборной Бразилии по футболу победу над Германией в контрольном матче.