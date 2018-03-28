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Антидопинговые офицеры посетили футболиста Нойера спустя два часа после сообщений о необычном лечении
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Антидопинговые офицеры посетили футболиста Нойера спустя два часа после сообщений о необычном лечении 

RT на русском 1 час назад
Агенты Национального антидопингового агентства Германии посетили вратаря сборной страны Мануэля Нойера спустя два часа после сообщений о необычном лечении. От этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на телеканал Bavaria TV.
«Это была не аутологичная терапия крови, а на самом деле лечение стволовой клеткой, которая берется из костного мозга подвздошного гребня, а затем применяется при восстановлении кости», — сказал Нойер.
Он рассказал, что в Германии после публикации подобной информации спортсмену приходит звонок из штаб-квартиры в Бонне, а затем приезжают инспекторы.
«Я был удивлен, потому что в другой ситуации допинг-тест никогда не будет проходить в такое время», — добавил Нойер.
Ранее сообщалось, что мяч Жезуса принёс сборной Бразилии по футболу победу над Германией в контрольном матче.
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