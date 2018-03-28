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Мечты сбываются: футболисты подарили меленькому ростовчанину фехтовальную коляску
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Мечты сбываются: футболисты подарили меленькому ростовчанину фехтовальную коляску 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Ростовчанин Тимофей Сидоренко выиграл в конкурсе «Детские мечты», который проводили футболисты сборной по футболу. Спортсмены несколько месяцев принимали видеообращения от детей со всех уголков страны. В роликах детвора рассказывала о своих мечтах. И вот среди трех тысяч участников спортсмены выбрали 11-летнего Тимофея и исполнили его желание!
Тимофей Сидоренко борется с ДЦП. Он обожает футбол (любимый игрок — Андрей Лунев) и сам занимается спортом — мальчик ходит на плавание и посещает тренировки по фехтованию. Именно с этим видом спорта связана его главная мечта — защищать честь России на соревнованиях по фехтованию.
В своем видеообращении к футболистам Тимофей попросил для этих целей «классную, настоящую фехтовальную коляску».
Письмо от футболиста вызвало у Тимофея бурю эмоций
— Это коляска с большими колесами, только, по-моему, она без спинки. И я очень хочу такую коляску, потому что она мне очень нужна. Я очень хочу защищать честь своей страны и попасть на чемпионат мира по футболу. И, конечно же, очень хочется встретиться с футболистами сборной России, — сказал тогда школьник спортсменам.
Футболисты исполнили мечту Тимофея. Он уже получил свой подарок от сборной. Кроме того, юный финалист конкурса «Детские мечты» получил личную открытку от футболиста сборной Андрея Лунева.
— Спасибо всем футболистам за то, что они исполнили мою мечту. А также Луневу за то, что написал мне письмо! Оно замечательное, — сказал мальчик.
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