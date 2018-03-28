Во всероссийском этапе олимпиады примут участие 17 орловских школьников

Школьники из Орловской области будут представлять регион на заключительном этапе всероссийской олимпиады по общеобразовательным предметам.

По информации пресс-службы правительства, в число победителей и призеров регионального этапа олимпиады вошли 17 учащихся орловских школ. Они примут участие в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников, который будет проводиться в разных регионах.

Напомним, с 11 января по 20 февраля 2018 года 669 орловских школьников из 8-11 классов 128 школ региона приняли участие в 21 олимпиаде по общеобразовательным предметам. Впервые в этом году прошла олимпиада по астрономии.

Наибольшее количество детей приняли участие в олимпиаде по географии, (98 участников), литературе (86 участников), русскому языку (73 человека), праву (57 человек), обществознанию (57 человек), физической культуре (60 человек).

Самыми активными стали учащиеся школ из Орла (475 человек), Ливен (113 участников), Мценска (96 участников) и Орловского района (51 человек).

В трех олимпиадах участвовал 31 учащийся, в 4 олимпиадах — 18, в 5 олимпиадах — 5. Один школьник принял участие в 7 олимпиадах. По итогам регионального этапа призовые места заняли 239 участников олимпиад (24,9% от общего числа участников), из них 42 участника стали победителями и 197 — призерами.