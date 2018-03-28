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Захарова назвала открытой дискриминацией невыдачу американских виз спортсменам РФ
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Захарова назвала открытой дискриминацией невыдачу американских виз спортсменам РФ
ТАСС
1 час назад
Фото:
ТАСС
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Невыдача американских виз спортсменам РФ является грубым нарушением обязательств США и открытой дискриминацией — Захарова.
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