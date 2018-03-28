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Нойер: «Удивился визиту допинг-офицеров ко мне домой»
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Нойер: «Удивился визиту допинг-офицеров ко мне домой» 

SPORT24.ru 1 час назад
Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер в интервью клубному телевидению рассказал, как слух о том, что он при лечении перелома плюсневой кости прибегал к процедуре аутогемотерапии (подкожное или внутримышечное введение пациенту собственной крови, взятой из вены), запрещенной Всемирным антидопинговым агентством, привело к визиту в его дом сотрудников национального антидопингового агентства.
«Все эти разговоры об аутогемотерапии появились за пределами клуба, ни один представитель «Баварии» об этом не говорил. Понятно, к таким «сообщениям» надо относиться с изрядной долей скептицизма, но разговоры об аутогемотерапии мне показались странными, ведь в действительности это было лечение стволовыми клетками. Их брали из бедра и использовали для укрепления кости, ведь после трех переломов в одном месте она становится хрупкой и истощенной. Мне нужна была такая терапия, и она сработала.
Странным мне показалось то, что об этом начали говорить люди, не имеющие отношения к клубу. И в тот же вечер, когда это попало в СМИ, ко мне домой пришли допинг-офицеры. Но так все устроено в Германии: появился слух, последовал звонок из Бонна, и они приходят к вам, даже если сейчас не время контроля. Хотя, конечно, для меня это было неожиданным», — заявил Нойер в эфире клубного телевидения.
Ранее Нойер сообщил о том, что в скором времени на футбольном поле.
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