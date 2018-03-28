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Серхио Рамос: «Может, Иско неправильно выразился. Он важный игрок для „Реала“
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Серхио Рамос: «Может, Иско неправильно выразился. Он важный игрок для „Реала“ 

SPORT24.ru 1 час назад
Защитник сборной Испании и ”Реала” Серхио Рамос прокомментировал слова своего одноклубника Иско. Тот заявил, что не может добиться доверия от тренера «Реала» Зинедина Зидана, хотя успешно играет за национальную команду.
”Не знаю, может он неправильно выразился, я его не слушал. Но Иско отличный игрок, и Зидан и Лопетеги ему доверяли и доверяют, он очень важный игрок в «Реале» и сборной страны.
В клубах и сборных мы разные игроки, на это влияет множество нюансов. Там и там ты играешь по-разному", — приводит слова Рамоса 101 Great Goals.
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