Серхио Рамос: «Может, Иско неправильно выразился. Он важный игрок для „Реала“

Защитник сборной Испании и ”Реала” Серхио Рамос прокомментировал слова своего одноклубника Иско. Тот заявил, что не может добиться доверия от тренера «Реала» Зинедина Зидана , хотя успешно играет за национальную команду.

”Не знаю, может он неправильно выразился, я его не слушал. Но Иско отличный игрок, и Зидан и Лопетеги ему доверяли и доверяют, он очень важный игрок в «Реале» и сборной страны.

В клубах и сборных мы разные игроки, на это влияет множество нюансов. Там и там ты играешь по-разному", — приводит слова Рамоса 101 Great Goals.