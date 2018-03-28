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Начо Фернандес: Роналду предан «Реалу» на сто процентов
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Начо Фернандес: Роналду предан «Реалу» на сто процентов 

Советский спорт 1 час назад
Ранее сообщалось, что 33-летний форвард может вернуться в "Манчестер Юнайтед". Также им интересуются «ПСЖ» и ряд китайских клубов.
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"Его касания превращаются в голы, это правда. Видел, как Роналду оформил дубль в течение пяти минут за сборную Португалии. Это здорово для "Реала". Надеюсь, Криштиану будет играть на высоком уровне до конца сезона. Не понимаю, почему люди критикуют Роналду. Этот футболист делает результат.
Что касается его положения в клубе, то я думаю, что он предан на 100 процентов «Реалу». Дума, для него нет места лучше", — цитирует испанца Goal.
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