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Шевченко: «В будущем я бы хотел работать клубным тренером»
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Шевченко: «В будущем я бы хотел работать клубным тренером» 

SPORT24.ru 1 час назад
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко признался, что хотел бы в будущем тренировать на клубном уровне.
«Сейчас я сосредоточен на работе со сборной Украины, но в будущем я бы хотел работать в клубе, ведь работая с игроками каждый день, можно добиться большего.
Я бы хотел построить победный коллектив, чтобы моя команда показывала хороший футбол. Я люблю игру в быстрый пас, когда игроки создают свободные зоны, действуют агрессивно, высоко прессингуют.
Я иду своей дорогой. Впереди меня большой путь, который необходимо пройти, чтобы люди полностью оценили меня как тренера», — цитирует Шевченко Sky Italia.
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