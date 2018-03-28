Шевченко: «В будущем я бы хотел работать клубным тренером»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко признался, что хотел бы в будущем тренировать на клубном уровне.

«Сейчас я сосредоточен на работе со сборной Украины, но в будущем я бы хотел работать в клубе, ведь работая с игроками каждый день, можно добиться большего.

Я бы хотел построить победный коллектив, чтобы моя команда показывала хороший футбол. Я люблю игру в быстрый пас, когда игроки создают свободные зоны, действуют агрессивно, высоко прессингуют.

Я иду своей дорогой. Впереди меня большой путь, который необходимо пройти, чтобы люди полностью оценили меня как тренера», — цитирует Шевченко Sky Italia.