Шевченко: «Жду возможности поработать в клубе»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что через некоторое время он хотел бы поработать на клубном уровне.

"Сейчас я думаю только о работе в сборной Украины. Однако я с нетерпением жду, когда мне представится возможность поработать в клубе. В клубной работе у вас появляется огромный объем работы и с игроками приходится контактировать каждый день.

Надеюсь построить команду, которая будет показывать хороший футбол. Мне нравится игра в быстрый пас, используя высокий прессинг, с использованием свободных зон соперника. Мне нужно пройти еще долгий путь, чтобы люди признали меня тренером", — цитирует Sky Sport Italia Шевченко.